晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》洪財隆／台灣經濟轉大人（上）／從物質角度（GDP）到以人為本

2023/12/24 05:30

放眼全球，目前人口超過二千萬且人均GDP跨過三萬美元的國家，包括台灣在內，一共也才十一個。圖為基隆港東岸貨櫃場。（中央社資料照）

洪財隆／公平會委員

英國社會學家T．H．馬歇爾在講述「現代公民如何誕生」時，根據歐洲從十八世紀以來的歷史經驗，把人類對自由的爭取和享有歸納成三大層次。依序為公民自由（人身尊嚴、思想言論、財產權等）、政治參與（選舉權等），及獲得基本商品和服務（食物、衣服、住房、教育、健保等）的權利。前兩者大致可由民主來概括，最後一項則和社會經濟權有關。

台灣戰後發展至今，從威權走到民主，從貧困走到富裕，從馬歇爾所提示的這三項公民指標來看，表現相當亮眼。即便在政治、經濟和社會諸多領域，仍有不少地方尚待深化和優化，但終究因為民主還在，所以仍然擁有嘗試錯誤與持續改善的實驗機會。我們不應自滿，卻也不必枉自菲薄。

仔細想想，能夠生活在一個自由民主且富足的國家，真的是一件非常幸福或被高度祝福的事。就經濟發展而言，接下來的問題是，我們應該如何看待或評價既有成就，並用何種思維來回應當前各種內外挑戰？

本文將從台灣擺脫物質匱乏出發（經濟成長），接著談到面對中國經濟崛起和龐大的市場吸引力，二○一四年太陽花運動（反服貿）也間接促成經貿自主成為兩岸經貿關係主軸。最後說明何以經濟發展的目的、乃至手段，都應逐漸回到以人為本。

兩大成就：擺脫物質匱乏與跨越「中等所得陷阱」

以衡量國家經濟產能和人民生活水準最常用的「人均GDP」（國內生產毛額）為例，二○二一年疫情肆虐來到高峰，台灣則拜高達六．四五％的經濟成長率之賜，首度超過三萬美元。不僅超越韓國，更逼近日本（部分原因來自日圓大幅貶值）。

放眼全球，目前人口超過二千萬且人均GDP跨過三萬美元的國家，包括台灣在內，一共也才十一個。而且，這個三萬美元是個市場價值或所謂「名目」數據，真要看出特定國家的經濟實力或人民經濟福祉，仍需考慮各國之間的物價（生活成本）差異，亦即藉由「購買力平價」（PPP）來做調整。由於台灣的物價水準長年呈現系統性偏低（尤其是相對於美歐日韓等國），台灣的實際經濟規模或人民生活水準只會更加突出。

換句話說，從各種數據來看，都不能再說台灣是個小國，甚至已晉身中等規模、已開發國家之林。更難能可貴的是，台灣除了擺脫貧窮之外，早從一九九○年代就已跨越「中等所得陷阱」。目前國際標準把中等所得門檻訂在人均GDP大約一三二○○美元，超過即為高所得國家。

何以中等所得容易成為陷阱，擺脫不易？背後道理在於，除非產業轉型、產品升級獲得成功，否則由於生產活動必然受到「資本報酬遞減」鐵律的制約，即使投入再多的機器設備（資本累積），生產力的提昇終將無以為繼。最後導致中等所得國在成本優勢方面拚不過後進國家，生產技術優勢則比不上先進國家，卡在中間。說穿了就是模仿遠比創新來得輕鬆，所以容易在此狀態久久徘徊。

就產業發展的角度，台灣早年之所以能夠脫貧，主要得利於活力旺盛的中小企業。近卅年來台灣不僅大幅跨越中等所得陷阱，甚至邁向富裕之路，等於以結果間接證明了產業升級和創新有成（即使依舊沒有市場和品牌）。這段期間的主要動能則來自於資訊電子產業，包括由台積電領軍的半導體（晶片）產業。

不再單純只是代工，進一步為知名領導品牌提供高級布料的紡織服飾業，更是另一個成功產業案例。這部分論述可參照陳添枝，《越過中度所得陷阱的台灣經濟》。

一頁台灣經貿自主奮鬥史：從ECFA到太陽花運動

經過三年疫情的衝擊和近年來中國的轉變（對內日益集權、對外日益擴張），加上持續升溫中的美中科技戰，在在都讓世人重新反思經濟過度依賴特定國家的後遺症。無論是貿易、投資、金融或生產供應鏈，國家韌性和產業韌性不絕於耳，即使無法做到脫鉤，最起碼也必須降低風險。

犧牲部分經濟效率以換取國家更安全，並避免受到因政治和外交目的而來的經濟脅迫，更一躍成為主流看法，如今稱作「貿易典範的轉移」。這在全球化（新自由主義）正值顛峰的本世紀初，應該是難以想像。

二○○二年就在台灣緊接在中國之後，加入「世界貿易組織」（WTO）那一年，我在台灣經濟研究院國際處（APEC研究中心）找到一份幕僚工作，負責「區域經濟整合」議題，主要從事雙邊或區域自由貿易協定（FTA）研究。

當時的研究關懷重點大概有三個，直接或間接全都跟中國有關。包括區域主義盛行下，各國多在洽簽雙邊區域FTA，台灣則由於中國杯葛而參與無門（中國因素），亦即經貿邊緣化問題；其次是全球化方酣，跨國生產分工現象（即大量中間產品貿易）；最後則是中國經濟崛起，台商從傳統產業到高科技產業，大舉西進所引發的投資和貿易「不對稱依賴」後遺症。

就在那段民進黨執政期間（二○○○～二○○八），中國經濟成長大爆發，每年平均經濟成長率來到十％（不過，二○一○～二○一九平均降至約七％，二○二○起大概只剩四～五％）。根據「七十定律」此一數學經驗法則，這意謂中國經濟規模每七年（七十／十）就會倍增。

不難想像其間的商機和市場誘惑之大，以及政府基於台灣整體利益扮演控管與平衡角色之不討喜。包括一九九○年代中期李登輝總統的「戒急用忍」，到陳水扁總統的兩岸經貿政策依違在「開放與管理」之間，莫不如此。這些大環境因素也共同解釋了二○○八年台灣發生第二次政黨輪替，馬英九和蕭萬長當選正副總統。

更重要的是，秉持其「台灣必須靠中國走向世界」的「一中市場」信念，陸續推出開放中資來台（二○○九）、「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA, 二○一○），以及後續的「服務貿易協議」（二○一三）等協議。主要由於兩岸經濟規模懸殊、經濟發展程度和政經體制差異甚大，加上兩岸經濟整合與政治統一的陰影揮之不去，適當的監督程序更是付之闕如，以致這些原本只是單純的貿易協議，卻在台灣內部引發高度爭議和焦慮。二○一四年三月十八日爆發「太陽花運動」，可說事出有因。

仔細想想，這場運動對台灣的產業發展、人民生計，甚至國家安全各層面，影響都極為深遠。台灣經濟的自主與自信，更從此獲得確保。

用一則笑話來總結我對服貿這件事情的看法。出自十九世紀美國小說《小婦人》。

醫生問：「最近身體如何呢？」

「好多了」，女主角回答。

「為什麼呢？」

「因為忘了服用您開的藥」

以人為本的經濟發展思維

台灣經濟發展至今，早已擺脫物質匱乏的限制，未來應更有意識地回到以人為本的發展思維，並充分體現在各種經濟政策。

例如：提昇勞動者的集體議價能力和薪資水準；講到產業政策，應強調如何賦予或擴大人的能力，把視角從物質（產值）轉移到人的身上；除了持續發展高科技之外，也應致力於縮小高科技和傳統產業之間的差距；以在地、社會需求為師，善加利用上天給台灣的條件和考驗；重視經濟治理（governance）與管制（regulation），尤其是競爭法機關，充分發揮國家規範（裁判）市場的力量。

（本文作者授權，轉載自「人本教育札記」二○二三年十一月號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書