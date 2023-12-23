自由廣場》客家人對綠營的誠心建議

◎ 張世賢

杜信龍兄《選舉又扯上母語》的投書，責備筆者無端掀波。筆者願再誠懇呼籲，現階段必須全盤考量保住本土政權要務中的輕重緩急。國內外多數認為「美德」這組品質最佳，過往從政的亮麗表現，也比別組更適合領導國家，但民調雖領先卻一直拉不開，相信必有尚未堵住的缺口，其中演講的傳播效益應屬首要。

現在的年輕人和部分中年人，出社會就享受前輩犧牲才爭得的自由民主，不清楚國共兩個兄弟黨的本質，在國共合流用華語強力傳播的虛假訊息包裝、扭曲、醜化下，普遍產生不滿綠色執政的情緒。他們遭受「國語」政策之害，大多聽不懂客家話、Holo話等所謂的「方言」，綠營兩度執政後的文宣又軟弱無力，未能扭轉這些人的不滿，他們於是盲目追隨自稱「雍正和濟公混合體」的新教主，無論此人如何語無倫次，都死命為他搖旗吶喊，真是病入膏肓的末日異象。

請繼續往下閱讀...

要打開這群人被蒙住的視野，只能運用他們能聽懂的華語，不斷灌輸正確資訊。身為客家人的筆者，建議綠營候選人造勢演講時，開頭先用各族群的母語簡單問候群眾，然後說明接下來用華語讓多數人聽懂演講內容。如此以真憑實據強力反擊紛至沓來的造謠抹黑，「美德」必能深植人心，繼續執行另外兩組對手都肯定的「蔡英文路線」，把台灣帶上康莊坦途。

（作者是退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法