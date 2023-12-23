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自由廣場》立陶宛對台灣的現代啟示

2023/12/23 05:30

◎ 陳永昌

今年八月上旬，面對俄羅斯虎視眈眈的立陶宛，透過回答「如何看待俄羅斯入侵烏克蘭與克里米亞地位」問卷等評估資訊之後宣布，確認境內一千一百餘位白俄羅斯與俄羅斯公民對國家安全構成威脅，將剝奪這些人永久居留許可。此舉足證，立陶宛不敢鬆懈敵我心防，並積極釐清敵我意識，以加速「去俄羅斯化」，足為台灣借鏡。

立陶宛與德國簽署駐軍協議，由德國部署旅級戰鬥部隊於立陶宛靠近波蘭邊境，營區土地與硬體設施由立陶宛負責提供，預計三年後具備作戰能力，將是二戰結束後，德國前所未有首次在境外部署軍隊。

立陶宛與俄羅斯本土沒有領土接壤，只有緊鄰俄國海外飛地加里寧格勒與俄國親密盟友白俄羅斯。前者是俄國絕無僅有歐洲不凍港，更是波羅的海艦隊司令部所在地，克林姆林宮當局借道白俄羅斯佔領立陶宛南部領土，直接打通與加里寧格勒通道，一直是立陶宛人揮之不去的恐懼。

立陶宛原本寄希望於美國，早在去年二月底俄羅斯軍隊入侵烏克蘭前，立陶宛總統瑙塞達就公開喊話，主動提出美軍永久常駐備戰需求。長期以來，歐洲安全一直躲在美國保護傘下，隨著美中對峙加劇，華盛頓當局戰略重心向印太地區傾斜，歐洲勢必自己扛起保衛領土安全責任。俄烏戰火爆發讓德國徹底醒悟，同為北約共同安全暨防衛機制成員國，「立陶宛有事，就是北約有事，等於德國有事」。柏林當局清楚知道，「立陶宛不能淪為第一張倒下骨牌」，在美國鼓勵促成下，挺身而出填補戰略空白。

夾在俄羅斯與德國兩強之間，立陶宛過去一百多年歷史充滿苦難與屈辱，立陶宛人既痛恨共產蘇聯併吞後暗無天日歲月，也沒有忘記納粹佔領期間殘暴罪行。納粹佔領期間，立陶宛人宛如供應糧食的農奴，被強制勞動，除了五萬名立陶宛人遭殺害，更有住在立陶宛的廿萬猶太人被屠殺。立陶宛拋開歷史仇恨包袱，主動邀請二戰戰敗國德國派兵駐防，獲得立陶宛人普遍正面回應，民調有超過八成受訪民眾支持德軍駐防。

面對俄羅斯虎視眈眈，立陶宛並未因小國而自我矮化，放棄強化防衛能力，被動依賴北約庇護。立陶宛曾經於二○○八年終止徵兵制，隨著二○一四年俄羅斯併吞克里米亞，翌年馬上恢復徵兵。而立陶宛國防預算超過GDP國內生產毛額2.5%，一向在北約成員國中名列前茅。今年五月，立陶宛國防部更公布未來十年軍購計畫，預計花費美金卅四億預算提升武器現代化。

（作者為企業專業經理人）

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