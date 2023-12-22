自由廣場》反台獨第一步 先滅台灣意識

◎ 朱孟庠

中共介選，只要三%約四十萬人次，台灣人的命運就可能被翻轉，這比攻打台灣更經濟。中共介選手段很多，如招待里長赴中國旅遊，幫親中政權拉票；中國商務部提前公布調查結果，認定台灣構成貿易壁壘，即是對準經濟選民而來。

在國內，柯文哲辱罵賴清德為「台獨龜孫」；侯友宜反諷「台獨金孫轉性」；藍營放假消息「賴清德被美方直接挑明凍結台獨黨綱」，都是視「台獨」牌為勝選提款機，渲染戰爭的恐懼，逼賴清德對台獨表態。

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年輕人及經濟選民一直是主導台灣大選勝敗的關鍵，三黨都想要搶這一塊，中間選民政治版塊的游移，主宰台灣命運。他們重視眼前現實生活利與害，國共看準中間選民的物質性，操作台獨引戰的「恐獨牌」最廉價。

上世紀台獨遭兩蔣政權汙名化，理想主義的民主先烈，今仍在黨國幽靈下蒙塵。二十一世紀黨國餘孽仍張狂地踐踏「台灣獨立」國格的意象。政客以台獨引戰恐嚇中間選民、年輕人，本土陣營為了選票，只得避開正常國家的論述。危機感周而復始地在每一次大選，親中政客毫不留情地戲謔、嘲諷、踐踏台灣人的自尊與理想，以徹底殲滅台灣魂。

中共最害怕台灣人的建國意志，最想毀滅的是台灣魂。共產黨意圖宰制台灣，扶植傀儡政權是最廉價的。中國國民黨從未本土化，就是貨真價實的外來政權，侯友宜的中國心，完全看不到守護台灣的意志，一次次地以「台獨引戰」說搏取政治利益。

捍衛民主，台灣人面對自己國家的想像不必卑微，不必自我審查。只有當鄉野台獨成為流行美學，台灣人勇於展現「無懼」的生命型態，當獨立情操成為民族美學，年輕人各個都是捍衛主權的黑熊勇士時，必能擊垮外來政權，正常國家之夢指日可待。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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