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自由廣場》首投族看2024總統大選

2023/12/22 05:30

◎ 曾冠雅

作為初出茅廬的二十歲大學生，面對人生第一場總統及立委選舉，心懷憧憬，期待能透過選票，在眾多候選人中，選出足以代表心中的價值觀和政治理念的民代及國家領袖。

選舉非兒戲，這場大選不僅攸關民生，更關乎國家未來，我們不單單選擇領導者，更是為自己的價值觀發聲。令人失望的是，深入了解候選人越多，越發現他們過去的爭議，讓人懷疑他們真能代表我們這些市井小民嗎？真能為台灣建構出更好的未來嗎？

個人認為，政治人物必須具備專業，不論是政治的專業判斷，或法律常識的了解，甚至其他領域的研究，都有助於公共政策的制訂和法案的修改，也更能貼近人民的需求。

再者，理想的候選人應具備開明與進步的思維，對社會議題持開放態度，以積極的態度面對改革，與時俱進，擁有打造公平正義的國家藍圖。

此外，對話與協商能力也十分重要，台灣社會由多元族群所構成，候選人也當擁有能夠包容不同聲音的心態，傾聽不同族群的民意，才能使社會充滿共融性。

理想的候選人應在立法過程展現專業素養，以及對社會的充分瞭解，確保法律體系的公正、公平和有效運作，進而為台灣社會帶來更有深度和廣度的正面影響。但當今檯面上若干立委候選人，不但不具備這些關鍵條件，反而曝露出種種不良，包括：各種違法和違反社會道德標準的行為。

將今年的立委候選人一字排開，不乏涉及民事、刑事案件，或是荒唐不當言行，例如台南的李全教曾因賄選被判過選舉無效；花蓮的傅崐萁不但賤賣國有地、其甚至涉及炒作股票、騷擾鏡文學總經理；苗栗的邱鎮軍在過去十年更被爆料曾涉三十起毒品交易、竊盜、贓物等罪行。

這些候選人與筆者想像中的理想候選人模樣，仍有一段不小的差距，也讓人不禁思考，為何這樣的候選人，還會有政黨願意為其背書，甚至支持。

作為首投族，年輕世代要的其實很簡單，我們需要專業、願意聆聽我們心聲、接納新事物的政治人物。而非劣跡斑斑、貪贓枉法的地方勢力。在最後不到一個月，期許候選人向選民好好論述自己的國家願景，爭取選民認同。選民們也應張大雙眼，仔細檢視各候選人的來歷，用選票將不適任的候選人拒之於總統府與國會之外。

（作者是中正大學哲學系學生）

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