自由廣場》從儲能設施到大家受益

◎ 林基興

最近，在苗栗縣公館鄉，能源業者設置儲能場，引發地方抗爭。政府要求業者舉辦說明會，因用地是乙種工業區，應依「都市計畫法臺灣省施行細則」第18條第3項規定，申請設置公共服務設施，經縣府審查核准後始得設置。但民眾有安全疑慮而遭否決。

歷史果然一再重演：今年三月，在高雄鳳山區，業者建置儲能設施，但民眾擔心「萬一發生事故會殃及周遭住家」，議員甚至威脅說「家門口有個定時炸彈，你們居住安心嗎？不撤場絕不罷休。」

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最近，聯合國氣候峰會COP28要求擺脫化石燃料，以在本世紀中葉達成淨零排放，各國在2030年底前將風與光等再生能源增為目前3倍。

但因再生能源的間歇性，就需儲存電力設施輔助。儲能裝置已逾兩百年，包括大眾熟悉的家電或工商用等電池，其硬體安全性一再經檢驗與改進，應無問題。若公共設施有安全疑慮，則應要求符合國家安全規範，也監督其設計建造與執行，而非阻擋。對於附近居民，社會可提供相應的福祉，例如，綠地或公園等設施。但諸如「本地發電本地用、外地不能用」的狹隘心態，並不可取，因每個設置地均揚言「本地發電本地用、外地不能用」時，即弄得社會分裂，無法共享分工合作之福。

之前，經濟部與台電向業者說明，「儲能」交易平台的採購目標量為1,000MW，又有後續加量，請業者不要擔心等。國家需要儲能，業者也看到。但關鍵點是民眾的設施安全疑慮，需要政府公權力出面解決，包括學者專家共同說明其安全性，就如諾貝爾生醫獎得主雅蘿（Rosalyn Yalow）強調，民眾需要了解「無害、可忽略的風險」觀念。經濟部與台電不能要求業者自行開說明會與取得居民同意（「打通任督二脈」），在當前社會氛圍下，是不可能的任務。

台灣地狹人稠，不是設在我家旁就是在你家旁。請大家敞開心胸而持「服務社會之公益心」，則你我均受益。

（作者為大學教授）

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