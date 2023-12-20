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自由廣場》﹙林保華專欄﹚金溥聰神隱，黎智英受審

2023/12/20 05:30

民進黨副總統參選人蕭美琴接受媒體專訪，談及十一年前她當立委時用英文質詢駐美大使金溥聰，她自認「覺得沒必要用為難別人的方式來呈現自己」，政治人物不斷自我反省，以求進步，而非如馬英九自稱「一路走來」如何英明正確，唯有如此，才能不斷提升自己。

我作為評論員，過去對金溥聰的評論也有錯誤。例如因他與馬英九的關係而稱他為「地下總統」。從後來陸續披露的資訊來看，他影響過馬英九，但最終還是各走各路。例如他對地方牛鬼蛇神的厭惡，一度影響了馬英九。原先我還以為這是馬英九的本意，後來林益世案件爆發，加上馬英九在基隆、台東聲援有爭議的國民黨市縣長參選人，證明馬英九並不乾淨；更不迴避讓他美國女兒的老闆蔡國強來台灣承接施放煙花的生意。更重要的是金溥聰反對馬習會，在之前幾個月，他以健康原因辭去國安會秘書長職務，從此馬、金分道揚鑣。

這次大選，國民黨參選人侯友宜面對同黨人士排擠，金溥聰毅然接下侯競辦執行長，穩定了軍心。並堅持以國民黨為主體的戰略來應對藍白合與侯郭合，抵制柯郭的滲透挖角。但十一月下旬，馬英九突然插手，欺騙柯文哲到馬辦，聲稱找不到金溥聰，用陰謀詭計破了柯文哲與郭台銘的合作。而金溥聰也未再公開露面，與潘孟安、姚立明、黃珊珊情況大不同。侯友宜的競選路線也大轉彎，結合了牛鬼蛇神，並在兩岸關係上明顯媚共。金已被邊緣化？

由金溥聰想到黎智英。黎智英為了讓他的壹電視在台灣正式上架，曾聘大眾傳播學者金溥聰在二○○九年二月出任壹傳媒電視籌劃行政總裁。黎智英此意應是借金與馬英九的關係以解決上架難題。但結果失敗，金溥聰半年就辭職。顯然，馬英九親共壓過親金。此後金雖對馬還有幻想，出任多項高職，但台灣壹傳媒就困難重重而以賣光收場。

黎智英的處境更加險惡，香港反送中運動後，二○二○年八月他首度被捕。雖然再歷經「放捉黎」的短暫把戲，仍然成為「反中亂港」之首而被捕，未經定罪就坐三年牢。今年十二月十八日，首次就他的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」開審，預計須時八十天。開審當天，儘管香港瀰漫白色恐怖，仍有上百民眾不計安危到場支持他，有的還通宵排隊爭取旁聽，顯示香港人並未離棄他，另有多名西方國家領事館人員旁聽，大概想知道自己國家是不是被黎智英勾結的對象。這場審訊考驗習近平是堅持極左，或轉向西方修好。

台灣人關心黎智英的命運，金溥聰與我會更關心。金父是鑲黃旗，我媽是正黃旗，我們是血濃於水的雜種韃虜，非炎黃子孫，有責任在這場選舉中抵制五漢亂台，共同守護台灣的民主與主權。台灣決不能與香港一樣。

（作者為資深時事評論員）

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