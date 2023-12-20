自由廣場》化外遺民/遭壓迫的礦工後代

◎ 高鉦詠

遠時代力量而近民眾黨的不分區第二名黃國昌，在其YouTube 頻道，追擊國會實況，並以所謂「溫暖富有人性」的法律專業知識與國會實務經驗為大眾揭弊。但近日為了選舉卻剝離台灣土地建建築管理制度的脈絡，連續幾天以「賴著不拆」攻擊民進黨總統候選人賴清德位在礦區、實施建管之前的既有建物。筆者懇請黃國昌本於頻道人設的宗旨與政治家的胸襟，停止污名既成違建。

自行拆除屋舍既存違建部分的黃國昌，將此視為一種「道德」的展現，並以此要求其他候選人也展現相同的「道德」。這種行為堪比透過自我損害來情緒勒索，藉此換取政治及輿論利益。況且，這種勒索行為，真正損害的並非對手，而是對這些因「歷史共業」而在不健全建築法規下，不得不以「非正式住居」為家的群眾，讓他們連帶受到污名。

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台灣許多地方的區域計畫沿用日治時代的使用分區，國民政府來台後迄今未合宜調整，不符實際利用狀況，但這並不意味著有合宜調整的地方就比較具有道德情操，純粹只是那裡有票所以有人看顧。至於邊遠地方因「缺乏選票」及「媒體視線」而活該倒楣，有真正需求卻難以被區域計畫的檢討所確實照料。

筆者認為，民主制度與地方發展的窘境在這場選舉才是應該務實討論的課題，而非「我拆了，你也要拆」這種令人笑話的政治家家酒。選舉是一時的，但土地政策與居住的問題卻切中大眾的日常利益，政治人物與官僚系統需要警醒，並進一步去檢視土地利用規範與實際利用在何種歷史因素下出現斷層，不要急著以「違」字而陷現有住居族群於不義。

政治確應富有人性且溫暖，政治人物更須牢記在心「民之所欲」何以深刻地闡釋了民主制度的基礎，更請將這些老屋面臨的北海岸連綿夜雨也放在心上。

（作者為台大城鄉所碩士生、北海岸居民）

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