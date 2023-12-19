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自由廣場》假如明年後九二共識成為政策…

2023/12/19 05:30

◎ 盧正邦

趙少康被提名為國民黨副總統候選人，藍營頓時士氣大振。然趙本人自比趙雲，卻令人不得不聯想到侯友宜被影射為阿斗，弄巧成拙。

或許趙不敢媲美同名的中興夏朝第三代天子少康，亦不至自諷為同耄齡的廉頗。趙畢竟是學工科的，史學造詣水平一般。

更值得疑慮的是趙的政治格局。筆者做為趙的台大同屆人，當年我們在突破侷限、追求校園的言論自由...等新氣象時，聰明能幹的趙卻汲汲於依附威權體制、只計現成的活動。同樣的，趙今天的兩岸思維充滿自以為是的功利計算，一昧主張與中共妥協，完全忽視此將令台灣步入中共圈套、無法迴轉的危險。

言歸正傳，在習近平極度專制弄權的今天，藍營依然將九二共識當作法寶，若國民黨真的勝選，再成為政策，則危機可期。

其實就法律用語而言，「九二共識」自始欠缺雙方的合意，即構不成所謂的共識。何況習近平二○一九年提出「台灣方案」，「一國兩制」已清楚不再有「各表」的空間，兩岸同屬的「一中」，斬釘截鐵就只是中華人民共和國。台灣若不接受此一大前提，奢言任何的議和談判都是空話。

但九成以上的台灣人民不認同中華人民共和國，也絕不接受不自由、不民主、不法治的生活方式。而台灣若承認「一中」更將置國際，尤其美國的支援於師出無名，愛莫能助。則台灣孤立應對中共豈是福？

趙少康一再強調台灣為了爭取中國市場，應該在美中之間保持中立，以左右逢源，一廂情願，莫此為甚。中共一貫講求統戰，經貿只是誘人入殼的手法，非可久可長之道。今歐美日等國際主流資本紛紛撤出中國，一葉知秋，台灣首當其衝，又焉可逆向操作？

國民黨策士無能，無法推陳出新固乃其一黨之悲，抱殘守缺貽害台灣前途則萬萬不可。就憑這點，明年一月十三日，票不投侯趙配，道理至明。

（作者為美國加州律師）

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