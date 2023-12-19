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自由廣場》美國2024國防授權法力挺台灣防衛

2023/12/19 05:30

◎ 林逸民

美國二○二四年《國防授權法》國會通過後由總統拜登簽署生效，總金額高達八八六○億美元，可說顯現了美國全面提升國防能力、應對全球挑戰的能力，其中重點之一就是印太戰略，太平洋威懾計畫投入一四七億美元，嚇阻的對象當然就是中國，而台灣則是重點中的重點。

美國二○二四年《國防授權法》要求美國國防部在法案通過後一八○天內，啟動美國與台灣的軍事數位安全合作建構計畫，包括維護軍事網路、基礎建設、系統安全，運用美國商務與國防網路安全科技保護台灣的軍事網路、基礎建設對抗惡意網路入侵。軍事網路安全合作以外，法案也明訂增強美台軍隊互通性、資訊共享、幫助台灣打造不對稱防禦戰略，以及加速交付對台軍售，例如魚叉飛彈。

法案授權美國政府與台灣展開新的軍事訓練合作計畫，要求美國國防部與台灣國防官員協調，為台灣建立全面的訓練、諮詢與制度化戰力建構計畫。法案更要求美國國務卿與國防部長未來四年內、每一八○天向國會報告一次對台灣安全援助的進度。

美國二○二四年《國防授權法》對美國該如何協助台灣的規範可說相當全面，明確展現美國對台灣的重視，其中，不只是軍售以及有立即需求的提升美台軍事資訊共享，還包括更長遠的戰力構建，可見美國對台灣有長期結盟合作的完整規劃，並非只是一時利用台灣作為所謂用過即丟的「棋子」。

這是台灣難得一見的機運，台灣也可思考利用這樣的機會，對國防體系做根本性的改革，包括，過去國人對國軍的「黃埔精神」多有詬病，批評強調精神勝利，實際執行上有政策下有對策，導致全軍普遍性的虛偽造假，真實裝備妥善率偏低、軍人士氣低落。國軍為了與時俱進，年年派出優秀人才前往美國軍校，回國後卻與「黃埔精神」格格不入，無法發揮作用，往往只能黯然提早退役。

要改變這樣的情況，不妨利用美國如今法定要協助台灣的軍事訓練與戰力構建，可以有很多創新想法，例如是否能讓美國以項目下的資金，由美國軍校，或是一般學校，來台灣建立軍事學院，做為訓練新時代軍事人才的管道？當然這還需要很多配套措施與全面性的制度檢討，但不失為一個思考方向。不論如何，美國如此力挺台灣防衛，台灣固若金湯，安心站定美國一方，才有安定與繁榮。

（作者為福和會理事長、聯合國協進會理事長）

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