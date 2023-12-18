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自由廣場》舊瓶裝新酒—飲用含酒精咖啡的風險

2023/12/18 05:30

◎ 鄭婉汝

近日兩大超商分別推出威士忌與拿鐵咖啡的組合，十分吸睛。酒精與咖啡因是兩種看似相反的精神作用物質，前者令人迷醉、而後者提神，但混合使用卻能產生意想不到的效果；也因這個組合雖不新穎，過去在市場上屢次推出引起風潮。

首先，這組合的飲料在台灣至少有四十年歷史，以提神藥酒面貌擄獲勞動朋友的心，成為台灣體力工作者的特殊文化。無獨有偶，二○○三年歐美飲料廠商開始生產含酒精的提神飲料，但酒精與提神飲料併用造成的安全與健康風險，很快受到醫學與消費者團體的關注。由於年輕人在酒吧混用烈酒與提神飲料後，屢屢發生酒駕、性暴力、肢體暴力等事件，二○一○年，美國「食品及藥物管制局」（FDA）正式認定酒精混合咖啡因的飲料並不安全；不少歐美國家也陸續立法，規範含酒精提神飲料的販售，已無法在架上買到同時含有酒精與咖啡因的包裝飲料，但混用行為仍持續。

為什麼酒精與咖啡因同時使用會帶來更高的風險呢？筆者與台大公衛系及北市聯醫松德院區曾合作科學研究，顯示咖啡因會降低酒醉的感受，反應速度增快，但運動功能顯著惡化。因此，飲用者往往低估酒醉程度，仍進行一般活動，容易發生意外。若一杯拿鐵加上五十cc的威士忌，其酒精濃度較提神藥酒更高。而拿鐵與威士忌的組合與價格，相比於提神藥酒，其形象更適合白領階級與年輕勞動階層；但實際上的飲用脈絡，卻與提神藥酒不謀而合。映照的是上班的體力亦或腦力的耗竭，一方面需要靠咖啡因支撐持續勞動，一方面又期待酒精能麻痺身體與心理的勞累。我們真正需要的，或許都不是這些物質的短暫生理效果，而是良好的勞動環境、足夠的休息及工作與生活的平衡。

（作者為精神科醫師、國衛院副研究員）

「飲酒過量 有害健康 禁止酒駕」

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