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自由廣場》保生計 拒絕不對等服務協議

2023/12/18 05:30

◎ 鄭秀玲

二○一三年六月廿日，讀到郝明義在兩岸服貿協議簽署前夕，發出「我們剩不到廿四小時」的求救信，於是展開九個月地毯式比對中國和其他九國所簽協議內容。我們赫然發現此內容極為不對等的根源在於所簽自由貿易協議（即海峽兩岸經濟合作架構協議，ECFA)，根本不應以WTO基本原則去談判（在該協議文本第一頁），因雙方在WTO的身份根本不對等啊！中國在二○○一年底以開發中國家加入，可開放較少項目，我國在二○○二年初則以已開發國家加入，需開放較多項目。難怪此協議，我方開放項目數遠多於中方。離譜的是機場、港口、隧道和電信等國安關鍵設施都開放了，該爭取的跨境服務，並未爭取到，例如中方美其名開放了我批發、零售服務業及電商業，但卻禁止跨境提供服務；就是要逼我廠商去中國設廠，掏空我經濟。電商被規定需去廣州設立；中方雖開放出版業，卻只能印包裝紙！

更可怕的是我方開放項目的市場開放承諾都被加了離譜的「自然人呈現」，即中方來台設公司的員工（負責人、高級經理人員及專家），每次停留三年可申請展延，次數無限制，這不就可永久居留嗎？還有專家定義，不限於專門職業證照者，有大開後門之嫌。若此不對等服貿協議通過將直接衝擊我國約一一四．八萬家服務業的五八三．五萬員工的生計，平均員工數僅五．○八人，八十五％是低於五人微型企業，如何和對岸規模極大的國營事業競爭呢？很多中國人將以「假專家」，來台搶工作。幸好二○一四年的太陽花學運，及時擋掉此協議。

近年中國經濟陷於內外交迫，急速惡化中。外有美中貿易戰及科技戰，主要民主國家分散風險，建立在地供應鏈，致外商及台商加速撤離中國，回母國及改至他地投資。加上中國政府維穩優先，推動「國進民退」政策，多家房地產商倒閉，疫後經濟復甦緩慢，導致失業人口創新高。中國已不是十年前的「世界工廠」了。一旦這次選錯總統及立委人選，不對等服貿協議將被快速實施，大量中國失業人口勢必來台工作。

中國以「開發中國家」加入WTO，廿多年來已享盡貿易救濟與反傾銷豁免權、在世界銀行接受金融及科技援助、在聯合國糧農組織接受農業支援，才成為全球第二大經濟體。美國國會今年六月已全票通過「終止中國開發中國家地位法案」。無奈中國迄今仍不願向WTO申請變更為「已開發國家」。

吾人呼籲：

（一）我政府及各政黨侯選人若真心顧人民，要爭取兩岸都需以「已開發國家」對等身份，在WTO下解決貿易爭端及洽談自由貿易協議（ECFA）。不能再全盤接受馬英久十年前所簽的不對等服貿協議！

（二）全民不必害怕親中候選人的威脅，以選票自保：十年前馬不斷威脅國人，若不速簽服貿協議，我經濟將萬劫不復且將落後韓國甚多。今年南韓公布二○二二年人均GDP，台灣已贏過南韓，廿年來首見。近年來官民合作，致力產業升級及貿易多元化，我經濟表現十分亮眼。馬過去的威脅無效，如今亦然。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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