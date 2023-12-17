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自由廣場》中高齡再就業 緩解缺工荒

2023/12/17 05:30

◎ 魏世昌

為了解決旅宿缺工問題，交通部觀光署打算跟勞動部申請，開放移工。而根據工商業者的要求，不只是旅宿業要求開放移工，甚至服務業也希望開放。而台灣也將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），希望引進印度移工，填補產業人力缺口。這也引起關注。

政府擬以移工來補足缺工缺口，移工人數快速增加，截至去年底，國內移工人數已達七十二．八萬人。移工短期內或可稍緩解缺工問題，但若沒有適當控制數量，不僅影響國人的就業機會，也將加劇台灣低薪的問題，對勞動市場造成嚴重衝擊，恐非良策。

根據國發會統計，台灣在二○二五年將進入超高齡社會（六十五歲以上人口將占總人口廿五％），勞動力結構也隨之改變，部分的中老年者仍有工作能力、工作意願，這正是一股可以充分利用的閒置人力。問題在於，雖然中高齡勞動力可以補足部分的勞動人力缺口，但多數雇主仍不願意雇用，特別是在製造業、一般服務業和批發零售業，這些產業相對其他產業薪資較低，對於聘僱中高齡者的意願也最低；除了不雇用外，還有提供較少的調職機會、在經營困難時優先解雇，以及更嚴格的獎懲條件等，都揭示職場年齡歧視和不友善對待。

產業界應轉換心態，做出調整與改善，進行職務再設計、彈性排班，創造安全、友善職場，讓有意願的中高齡者能主動求職，積極尋覓合適的工作機會，再度發揮自己的價值。對此，政府則可提供中老年者職業再訓練，提升職業技能和就業競爭力，及提供就業媒合、就業獎勵等因應措施。總的來說，解決台灣嚴重缺工的問題，絕非一蹴可及，有賴政府、產業和中老年者共同努力。

（作者是工程師）

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