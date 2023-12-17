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自由廣場》賴蕭配領先/中國提前打貿易牌介選

2023/12/17 05:30

◎ 黃惟冰

中國商務部15日宣布，台灣對中國商品的貿易限制構成貿易壁壘。由於中國曾在10月表示，相關調查的截止日期將延長到明年一月十二日，也就是台灣大選的前一天。如今突然提早一個月宣布調查結果，原因無他，就是要加大對台施壓力道，在「賴蕭配」民調長期穩定領先的情況下，試圖影響選舉結果。

然而，從幾大指標觀察，就可預見這次中國的經濟威嚇不會奏效。

首先，過去幾年基於美國、日本、歐盟與印度等大型經濟體紛紛展開對中國市場與紅色供應鏈的「去風險（de-risk）」，台灣廠商也已逐水草而居，相應調整生產基地、對外投資與人員派遣。具體呈現的數字包括，今年一到十一月，我國對中港澳出口佔總出口的比重降至35.4%，是近21年同期最低。今年一到六月，我國的對外投資，僅有17.6%在中港澳。相較於2016年，當時有多達44.4%的對外投資在中港澳，顯著降低。另外，根據主計總處最新數據，2022年推估有17.7萬名國人赴中工作，較疫情前的超過40萬人已然砍半，至於赴其他地區工作者則明顯增加，特別是赴美國的人數與佔比雙創新高。

其次，疫情加速全球數位轉型，再加上生成式人工智慧的快速發展，在在都讓台灣的半導體製造與周邊供應鏈更形關鍵。今年，台灣最重要的產業新聞都圍繞在台積電國內外的建廠佈局，以及各台灣大廠與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（INTEL）等美國巨擘的合作進度。反觀中國，不僅沒有商機還有危機。恆大、碧桂園等幾大地產商的資不抵債，以及地方政府的債務問題都十分嚴重，甚至導致台灣部分在中國有吃重連結的傳統產業與金融機構，在台股持續走高的情況下，股價依然低迷不振。

最後，經過民進黨政府過去幾年對再生能源的大力佈局，國內從營運到製造的生態系與供應鏈已逐步到位。橫跨鋼鐵、重電、電纜、風機、太陽能板、儲能等設備的廠商持續茁壯。當這樣的內需型本土企業越來越多，台灣自然而然就越能抵抗來自中國的經濟波動。15日當天，中國商務部的宣布發生在台股「盤中」，但最終台股仍以「收紅」作結，就是具體案例。

總結而言，面對中國出於政治動機的反覆經濟威嚇，台灣最好的準備就是對外多元分散、對內固本深耕。所幸，過去幾年努力，已然有成。

（作者是美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士，從事公共服務業）

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