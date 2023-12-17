自由共和國》曾進發／寫封情書給年輕的自己

僧人代表禪定／沈澱／領悟。 對一路走來的生命之路作深刻的反省。 秋楓秋天，四季最美的季節，意象呈現的是豐收與成熟。(曾進發作品)
◎曾進發／攝影詩人
寫封情書給21歲的自己
以罌粟紅唇釉封箋
分離是一場陰錯陽差的悲喜劇
你永遠是最美麗的初戀
寫封情書給45歲的自己
這段偶然是數不完的驚喜與嘆息
我將還君明珠雙淚垂的髮夾寄還你
中國風式離別永保愛情的清晰與美麗
一定是威士忌害我沒辦法守密
代筆竄改往日的故事回憶
讓每個遺憾都自行找到完美結局
寫一封情書給年輕的自己
跟往事和解
以詩的顏料為滄桑舊屋補上新漆
一如蒙太奇讓故事結局充盈著美麗張力
■竄改回憶與往事和解。這些未完成的往事每次重述時，內容意涵和顏色都會微調。
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