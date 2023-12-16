晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》網紅勿霸凌國中生的創作

2023/12/16 05:30

◎ 賴彥丞

交大學聯會在十四日邀請網紅Cheap(本名鄭才暐)來校的期末名人演講，筆者原本已報名，只是無法認同這位網紅對少年國中生的網路霸凌，而選擇抵制出席。

不過就是一張圖畫而已，何須歇斯底里般玻璃心碎滿地？這幅榮獲全國美術比賽學生得獎畫作「帝王條款」，就算不認同獲獎國中生的創作理念，至少要體認，社會應鼓勵學生透過藝術作品來表達主張（只要不是惡意傷害他人）的創作自由。網路上過激的批評甚至公審、肉搜與謾罵，對心智尚未成熟的年輕學子，都是不必要的身心壓力。

校方因網路批評而刪文道歉，其實沒必要，反而易使當事學生誤以為自己做錯了什麼，學校作為保護兒少成長的教育機構，更應呼籲各界理性看待並尊重學生的創作自由，以凸顯台灣是個多元包容的國家，何況一名學生在眾多作品競爭中發揮創意脫穎而出，本就值得嘉許。

諷刺的是，該名網紅先前危言聳聽說「現在要罵執政黨就可能被『抄家』」，自己卻動用網路影響力與粉絲群去出征一位國中生的畫作，濫用言論自由去打壓別人的言論自由，甚至在校方被迫刪除該生的得獎文後還不罷休，變本加厲放狠話「沒追回這個獎就跟你沒完沒了」，不合己意就無限上綱，要一路追殺到人家下架獎項，這和對岸的小粉紅有何兩樣？

（作者是陽明交通大學碩士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書