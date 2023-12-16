自由廣場》網紅勿霸凌國中生的創作

◎ 賴彥丞

交大學聯會在十四日邀請網紅Cheap(本名鄭才暐)來校的期末名人演講，筆者原本已報名，只是無法認同這位網紅對少年國中生的網路霸凌，而選擇抵制出席。

不過就是一張圖畫而已，何須歇斯底里般玻璃心碎滿地？這幅榮獲全國美術比賽學生得獎畫作「帝王條款」，就算不認同獲獎國中生的創作理念，至少要體認，社會應鼓勵學生透過藝術作品來表達主張（只要不是惡意傷害他人）的創作自由。網路上過激的批評甚至公審、肉搜與謾罵，對心智尚未成熟的年輕學子，都是不必要的身心壓力。

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校方因網路批評而刪文道歉，其實沒必要，反而易使當事學生誤以為自己做錯了什麼，學校作為保護兒少成長的教育機構，更應呼籲各界理性看待並尊重學生的創作自由，以凸顯台灣是個多元包容的國家，何況一名學生在眾多作品競爭中發揮創意脫穎而出，本就值得嘉許。

諷刺的是，該名網紅先前危言聳聽說「現在要罵執政黨就可能被『抄家』」，自己卻動用網路影響力與粉絲群去出征一位國中生的畫作，濫用言論自由去打壓別人的言論自由，甚至在校方被迫刪除該生的得獎文後還不罷休，變本加厲放狠話「沒追回這個獎就跟你沒完沒了」，不合己意就無限上綱，要一路追殺到人家下架獎項，這和對岸的小粉紅有何兩樣？

（作者是陽明交通大學碩士生）

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