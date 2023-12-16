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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚選前政治常識測驗

2023/12/16 05:30

一、習近平最希望哪個黨勝選（包括總統及國會）？A民進黨B柯黨C中國國民黨（以下簡稱國民黨）

二、何黨統治時期，實施軍事戒嚴與戡亂體制，造成「白色恐怖」（共發生二九四○七件政治案件，政治受難者總數約廿萬人）？A民進黨B台聯C國民黨

三、何黨專政時侵佔國產數千億，被譏為「國庫通黨庫」？A民進黨B柯黨C國民黨

四、何黨統治時曾施行「黨禁」、「報禁」、「旅行禁」？A民進黨B柯黨C國民黨

五、根據法院的判決，何黨的貪污案、賄選案、經濟通緝犯最多？A民進黨B柯黨C國民黨

六、何黨主張兩岸政策採「一個中國」政策，認為台灣是中國的一部分？A民進黨B基進黨C國民黨D台聯

七、何黨認為台灣是主權獨立的國家，而非中華人民共和國的一省？A柯黨B國民黨C民進黨

八、何黨曾發誓要「反攻大陸，消滅共匪」？A基進黨B民進黨C國民黨

九、 如今最不會批判中共專制極權的是A台聯B基進黨C國民黨D民進黨

十、何黨曾長期打壓民主運動？A民進黨B基進黨C國民黨

十一、 何黨曾長期打壓台灣母語，以致台灣已被UNESCO列為「母語瀕絕區」？A民進黨B台聯C國民黨D基進黨

十二、將黨徽放在中華民國國徽上面的是A民進黨B台聯C國民黨D柯黨

十三、 何黨的原本屬性是列寧式政黨？A民進黨B基進黨C國民黨

十四、從過去的「黨外」民主運動發展出來的政黨是A國民黨B新黨C民進黨

十五、何黨主張重啟服貿，讓台灣的食衣住行育樂生老病死……各行業向中國開放來台？A台聯B民進黨C國民黨D基進黨

十六、 何黨主張恢復「特偵組」？A台聯B時代力量 C國民黨D民進黨

十七、 何黨主張開放中國學生來台並享有台灣的健保？A民進黨B基進黨C國民黨

十八、 何黨認為國文課本不該減少文言文？A民進黨B基進黨C國民黨

十九、 將國造潛艦的軍事機密外洩的立委，是屬何黨？A民進黨B時代力量C國民黨

廿、反對充實國防軍備，曾在立院阻擋軍購上百次的政黨是A民進黨B台聯C國民黨

廿一、何黨最喜歡核能發電？A基進黨B民進黨C國民黨

廿二、 何黨編造「宇昌案」，羞辱何大一，抹黑蔡英文；製造「浩鼎案」，迫害翁啟惠……？A民進黨B基進黨C國民黨

廿三、至今仍抗拒轉型正義的是A民進黨B基進黨C國民黨D台聯

廿四、「能撈救撈，能混就混」此語出自何黨官員之口？A柯黨B民進黨C國民黨

廿五、 是誰公開嘲笑外賓贈送的懷錶是「破銅爛鐵」，又公開說外賓送的禮物「是給窮極無聊的人玩的」？A侯友宜B賴清德 C柯文哲

廿六、誰在兩歲時，當礦工的父親就因礦災過世？A侯友宜B柯文哲C賴清德

廿七、 誰曾用一億元買到價值五十六億的中廣？A賴清德B侯友宜C趙少康D柯文哲

廿八、根據中選會資料，誰的財產最少？A趙少康B侯友宜C賴清德D柯文哲

廿九、 誰認為「一個國家卅歲未婚女性佔卅％，會造成國家不安定，會有國安危機」？A蕭美琴B侯友宜C柯文哲D賴清德

卅、 誰被劉家昌批評「草包無草」？A賴清德B柯文哲C侯友宜

以上正確答案，每題都是：C

（作者為台北教育大學名譽教授）

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