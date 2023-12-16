自由廣場》從美國困境談「國會穩定多數」重要性

◎ 陳永昌

美國眾議院表決通過對總統拜登啟動彈劾調查，壁壘分明兩黨議員各自歸隊投下贊成與反對票。眾議院是美國「兩國之國」縮影，共和黨與民主黨各自帶領勢均力敵且針鋒相對的支持勢力，彼此掣肘癱瘓國會，國會與政府互相扯後腿更讓國家陷入空轉。

去年十一月美國期中選舉，共和黨以微弱優勢重新掌握眾議院，埋下政局動盪種子。無論是今年一月麥卡錫歷經十五輪投票後才當選議長，短短九個月就被拉下台，到本週啟動對拜登彈劾調查，皆源於麥卡錫與黨內保守極右派間的妥協交易。為登上議長寶座，麥卡錫答應修改議事規則，只要一名議員就可提出罷黜動議，並允諾將彈劾拜登總統列入優先事項。

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今年九月底為避免聯邦政府關門危機，麥卡錫與民主黨人合作通過臨時撥款法案，痛批他放水的黨內強硬保守派憤而發動罷免。政黨兩極化深陷為反對而反對「否決政治」泥淖，兩黨惡鬥「只問政黨，不顧是非」，即使麥卡錫尋求跨黨妥協有利於拜登政府的施政，民主黨人仍然投下罷免贊成票。新任議長強生先前冷處理彈劾案，最後抵擋不住黨內報復美國前總統川普遭刑事起訴的政治壓力，企圖透過國會彈劾調查以牽制拜登連任選戰的步調。

國會欠缺「穩定多數」情況下，放大兩黨內部極端勢力影響力，慘遭關鍵少數綁架。尤其，兩黨內部極端勢力抬頭，少數強硬派議員手握否決權尚方寶劍，多數溫和派反而向其低頭讓步，惡性循環加劇政黨對立惡鬥，進一步擴散蔓延撕裂美國社會。《大西洋月刊》指出：美國陷入「民主倒退」困境。

中共《環球時報》社評幸災樂禍寫到：美國國會政治驚悚劇突顯「美國政治體制弊病擴散與加重的亂象」。國會停擺暨政府失靈，無可避免外溢波及美國外交政策，嚴重損傷國際形象與領導威信，共和黨人堅拒批准以色列和烏克蘭緊急軍援預算就是例證。

台灣也曾深受朝小野大國會空轉內耗之害，前總統陳水扁時期軍購案遭立法院程序委員會封殺六十九次，攸關民生的八年八百億元治水預算也遭再三阻撓，只會唱衰搗亂的在野黨一律杯葛到底，廣大選民記憶猶新。

失序美式民主政治只能寄望自我修謢機制以回復正軌，唯台灣選民務必引為殷鑑，致力追求國會穩定多數格局，不要讓立法院倒退走上朝野傾軋回頭路。

（作者為企業專業經理人）

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