自由廣場》夏立言又赴中國了

◎ 黃惟冰

據外媒報導，國民黨副主席夏立言十三日赴中，預計停留超過兩個星期。距台灣總統大選剩不到一個月，夏立言作為國民黨高層，不僅沒留在國內全力輔選，或運用經驗協助「侯康配」補強最不足的外交政策，竟然還出國十幾天，到底有什麼更重要的事非得現在去中國當面談不可，啟人疑竇。

夏立言十月接受媒體訪問時說，國民黨絕對不是「親中或統一」的政黨。當時還引起國台辦公開表示不悅，直指「大陸民眾對這種損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情的言論紛紛表達不滿」。

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前後對照，同一個夏立言，在兩個月前還被中共指控損害互信、傷害感情，兩個月後卻又可去中國一待就是十幾天，箇中必有轉折。

為了強化對台介選力道，中共政協主協兼中共中央對台領導小組副組長王滬寧，本月初才在北京召開工作會議。中共決策風格講究由上而下，一線官員為了避免承擔究責風險，任何有疑慮的事都要由長官拍板才會動作。在此前提下，夏立言此次之所以能成行，可能與深諳彈性運用統一戰線原則的王滬寧脫不了關係。

夏立言選前赴中，若無不可告人之事，大可在行前自行公開，如今卻被被外媒揭露，讓人感到欲蓋彌彰。

（作者從事公共服務業，美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士）

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