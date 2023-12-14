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新聞線上》未必有三黨不過半

2023/12/14 05:30

記者陳杉榮

明年大選，外界原預期柯文哲參選總統，民眾黨的立委席次將大幅增加，改變立法院民進黨團席次過半的生態，形成「三黨不過半」。但現在看來，柯文哲選總統的聲量消退，民眾黨的立委選舉看不出亮點，民、國兩黨的基本盤穩固，賴清德和侯友宜拚戰激烈，國會版圖會有變動，主要在於兩黨的席次消長，未必有「三黨不過半」。

「藍白合」破局後，總統大選出現新局面，賴清德的民調保持領先，侯友宜催出藍營基本盤，繼續拉高；反倒是柯文哲，在藍白合過程中朝三暮四、朝四暮三，自傷白色力量，到現在他還自我感覺良好，自信民調維持「老二」，但擺在眼前的事實卻是，侯友宜早已飛奔而去，已經不是「侯老三」了，國民黨的立委選盤也回歸基本面。

在總統和立委合併選舉後，總統選票和不分區政黨票互有連動，總統得票高，容易拉高政黨票，但若基本盤穩固，輸了總統未必就輸了政黨票。舉前兩次大選為例，二○一六年蔡英文拿下五十六．一二％得票，朱立倫僅剩卅一．○四％，民進黨的政黨票四十四．○六％，取得十八席，國民黨基本盤潰散、僅拿廿六．九一％，分得十一席。二○二○年，蔡英文拿下五十七．一三％得票，韓國瑜為卅八．六一％。民進黨政黨票卅三．九八％，穩住基本盤的國民黨取得卅三．三六％，兩黨平分秋色，各得十三席。這次柯文哲能拿到多少票，關係民眾黨政黨票的席次。

民進黨打出「總統當選，國會過半」，不分區提名先穩住進步力量，再考量黨內派系，林月琴、沈伯洋、張雅琳列前三位，確保不失分。國民黨主席朱立倫把搶攻立委席次當作選舉重點，韓國瑜、柯志恩、葛如鈞列前三名，為防堵柯文哲搶票，朱打韓國瑜牌，力求深藍歸隊，同時廣納地方派系人馬，鞏固地方票源。

柯文哲想學許信良以前的招降納叛，各路人馬都收，標榜「白色」卻有如調色盤，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿列為前三位，黃國昌背棄太陽花運動，寧當小白不當小綠，已成爭議人物，陳昭姿更不用說了，哪算獨派！黃珊珊本身形象不錯，但換黨頻繁，獨撐民眾黨的形象已經吃力，很難再拓展版圖。柯文哲經過「藍白合」的自我重創，他還能到哪裡挖票？第三黨本來路就難走，民眾黨的政黨票若衝不高，「三黨不過半」說不定到最後，僅是一種想像。

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