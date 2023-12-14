自由廣場》候選人應正視綠電訴求

◎ 徐祥誠

今年COP28是臺灣科技業參與度最高的一年，台灣科技業龍頭友達、台達電、宏碁、華碩代表親臨杜拜，於COP主場區舉辦多場講座。友達董事長彭双浪在現場表示，COP28決議對企業至關重要，目前台灣綠電（再生能源）總量不足，將讓企業「搶資源的情況非常嚴重」，生意將受到影響。然而，當台灣企業正積極參與國際交流、尋求減碳政策「求生存」，一一八個政府也已經承諾要加速綠電發展。

反觀台灣各總統候選人卻還在閉門造車，提出的綠電發展目標，竟只依循原執政黨的規劃甚至更低，無助於回應台灣企業缺綠電的困境。

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綠電對台灣企業已經是「必需品」，台灣近七成GDP倚靠出口，許多企業是國際供應鏈的合作對象或供應商，無法達成綠電使用目標的企業，不僅將流失國際大廠訂單，甚至面臨倒閉的風險。企業的焦慮來自台灣龐大的綠電缺口，此問題更衝擊到企業取得綠電的價格。今年十一月剛結束的小額綠電標售，在綠電數量限制下，企業只能透過競標方式來取得綠電，導致綠電價格居高不下。這樣的情形未來只會加劇，今年八月預估，台灣企業二○三○年綠電需求將成長至三一八億度，而根據再生能源憑證中心公開資訊，企業在二○二二年公開購買到的綠電總額卻只有九．六二億度，有大約卅三倍的龐大差距。如何滿足企業二○三○年卅三倍的綠電需求增長，是所有候選人不可回避的問題。

目前，各總統候選人以二○三○年綠電增加三倍目標，回應企業卅三倍的綠電缺口，等同對台灣出口貿易將面臨的難關視而不見。

當歐盟、美國、日本紛紛以政策大力推動綠電發展，各總統候選人卻仍以舊有的再生能源政策應付企業，使企業在面對國際訂單轉移危機只能孤軍奮戰。歐美、日本、印度都設定二○三○年再生能源佔比近四十％或以上，各總統候選人必須趕上國際趨勢，提出至少四十％的再生能源目標，避免台灣企業輸掉淨零賽局，更輸掉台灣經濟。

（作者是綠色和平氣候與能源專案主任）

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