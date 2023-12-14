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自由廣場》本土優先的關鍵時刻

2023/12/14 05:30

◎ 葉欣怡

儘管「藍白總統合破局」已經瓦解，然而，在即將展開的立法院選戰中，我們仍有機會再次見證政治分贓的手法。

基進黨主席王興煥指出「民調顯示『藍白合』現象目前擁有超過四十％的支持度，但民調顯示：想做中國人、想要跟中國合併、被併吞的選民，卻不到十％。比例之間的落差，除了黨國慣性、利益結構捆綁、台商在中國利益等變因外，主要原因仍是選民想投給在野黨。因選民想要避免絕對權力帶來絕對腐化，認為民主需要監督制衡，所以把票投給在野黨。他們非因統獨而選擇，而是因民主需要監督制衡而選擇。」換言之，其選擇非出於統獨立場，而是基於對民主監督制衡的需求。

這種現象背後可能存在一些潛在的不理性，如喜新厭舊。選民或許忽略了各政黨的統獨意向，因各政黨刻意模糊或消弭這個主要爭議議題。這也可能是政治風險與國際局勢變動帶來的結果，讓選民將關注焦點轉移到了更直接、更實際的問題上。

然而，這樣的現象也引發了一些潛在的問題。若藍白兩大陣營在國會取得過半席次，可能會帶來一系列不可逆的影響，特別是在台海局勢方面。一個非以台灣利益為優先的在野黨，可能刻意忽略台灣需求，導致政策上的處處危機。這也凸顯選民投票時需要更全面考慮不同政黨的政策立場，以及這些政策在面對國際挑戰時可能帶來的風險和影響。

在此脈絡下，我們應更強調在政治決策中，本土利益應被視為優先考量的因素。藍白兩大陣營雖各懷政見，但其核心利益仍以中國為唯一優先考量，而非基於台灣的需求。此為所有選民必須看清的地方。在這個關鍵時刻，我們極需建立第二個本土在野黨，以確保政治決策真正符合台灣人的利益和價值觀。

（作者是台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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