自由廣場》抖音滲透的生活洗腦

◎ 林志鴻

近期陸軍航特部，爆出中共策動現役軍官，駕駛直升機投共叛逃，雖然此次共諜滲透行動計畫在實施前被攔截，涉案人員被逮捕，但這揭示了中共對台灣的軍事滲透，逐漸加大幅度，並且更加能夠印證對台的統戰野心。除軍事領域外，中共的影響力是否也在台灣的民生文化中悄然擴張進行呢？

央視和其他中國媒體近年來對台灣的餐飲和社交媒體文化進行了所謂的「平行輸入」，宣揚兩岸同胞共享的文化基因，如抖音上的流行歌曲和舞蹈。這種文化滲透，尤其是透過抖音等平台的普及，值得我們台灣人深思，這其中所帶來的影響能力為何。

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去年一款中國製造的螺螄粉料理包，因其包裝上的統戰字眼引起爭議，凸顯了對於中國文化輸入的褒貶不一。台灣的文化市場充斥著來自日本、韓國、美國等國的影響，但中國文化的接受程度，則伴隨著警惕和政治敏感性問題。中國的自媒體作品，在台灣初期以文化展現形態進入市場，獲得正面反饋。然而，中國當局逐漸利用這一優勢，通過文化和商業市場，灌輸和夾藏國家認同概念的訊息，讓台灣的普通民眾，以長期慢性滲透的方式，逐步瓦解國人對台灣與中國，心中的國線界定。

參照二○二二年聯合國教科文組織將烏克蘭羅宋湯列入瀕危文化遺產名錄，澤倫斯基的這一舉措，旨在強化烏克蘭民眾，在日常生活中的國家認同，與俄羅斯飲食文化區隔。台灣與中國之間的文化交流，目前更多是在日常文化層面上的滲透。我們應當反思如何面對中國政府利用文化影響台灣社會觀念，並建立我們自己的文化防衛機制。

隨著社交媒體的快速發展，台灣的全民國防意識必須更新。中共的統戰策略不斷變化，難以即時辨識。面對這種嚴峻的攻勢，我們必須提升反制措施，保護我們的生活免受統戰策略的影響，尤其在這個數字化和全球化的時代，台灣必須保持警覺，避免陷入統戰包圍圈的焦慮與風險。

（作者是前ROTC（大學儲備軍官訓練團）花蓮教育中心攝影師）

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