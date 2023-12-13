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自由廣場》水果統戰的介選陰謀

2023/12/13 05:30

◎ 楊欣怡

近期，中國透過水果統戰對台灣的選舉進行干預，企圖分裂藍綠陣營、縣市間的團結。這場陰謀的核心是中國以所謂的「國民黨來做」為旗號。

回顧二○二一年三月，中國片面禁止進口台灣水果，包括芒果、蓮霧、釋迦、鳳梨、柑橘等，拒絕進行科學基礎的雙邊對話與檢核，跳過正式管道的防檢疫談判。

在二○二三年三月，台中縣副縣長王志輝赴北京爭取台東水果輸中，台東縣長饒慶鈴更在六月赴廈門參加海峽論壇，成為全國縣市首長唯一參與者。

中共則在夏立言與饒慶鈴參加海峽論壇後，宣布恢復鳳梨釋迦進口，作為「回饋」。中國在同年六月宣布僅限台東境內部份業者的釋迦可銷往中國，透過水果統戰操縱台灣農產的居心昭然若揭。

前雲林縣長張榮味近日正率團赴澳門，這舉動再度凸顯中國對台灣水果的統戰手段，企圖影響台灣的地方政治，中共刻意拒絕正式管道，架空執政的民進黨，削弱台灣政府的控制力。國民黨成為中國幫兇，協助轉化中國形象，將它從胡亂禁止進口的加害者，轉變成友善開放的施惠者，建立有利親中政黨的環境。

對此，台灣基進黨須積極防禦，不能讓中國統戰陰謀得逞，政府應強化防檢疫談判的正式管道，加強與友邦的合作，形成國際聯盟，共禦中國的統戰攻勢。國人尤應提高警覺，保持警惕，共同守護台灣的自主性。

（作者是台灣基進黨中彰投黨部執行長）

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