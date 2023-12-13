自由廣場》（林保華專欄）北京出手糾偏，港官難適應

中國僑聯副主席、中國和統會香港總會理事長盧文端十二月在「香港明報」發表「香港與美國修和 並非虛言」一文，評論美港關係。他說：「香港原本應該是國家處理與西方世界關係的緩衝地帶和橋樑平台，現在卻成了『對美鬥爭前線』，這是中央和港人都不願見到的。」雖然近來香港的鬥爭精神有所放緩，但他說香港仍存在許多問題，「特區政府有關部門需高度重視並認真研究，在解釋的同時更要傾聽各方建議，集思廣益提出對策解決問題，積極回應社會及商界的關注和擔心，莫辜負中央和各界期待。」

盧文端是香港的極左派，是反美反民主派的急先鋒，曾經指稱美國對香港的制裁是為了搞亂香港和扶持「反中亂港」分子，並認為香港警方國安處拘捕壹傳媒創辦人黎智英是「大快人心」。香港高官與土共也用習近平的「敢於鬥爭」精神武裝自己，對美國的制裁對著幹，甚至出言挑釁。如今這位代表人物盧文端的轉向，是奉旨帶風向，還是「妄議中央」？

請繼續往下閱讀...

然而這篇文章能在中聯辦機關刊物《紫荊》與大公、文匯兩黨報轉載，可見這是來自北京的指令。雖然港澳辦主任夏寶龍近來頻頻會見商界人士與特區政府部分高官轉達上意，然而特區官員，仍然很難扭轉他們的思維模式。執著於民族復興而反對美帝的習近平怎麼會一百八十度大轉彎？為何不是自己發出最高指示，而要找香港的某人來代轉聖意？深受英國教育的香港公務員，對奧妙無窮的中華文化，始終難以理解；更不理解當年鄧小平的韜光養晦，和目前習近平也被逼走這條路。

因此，雖然北京轉彎，香港也跟著轉彎，但並不徹底。前「香港眾志」副秘書長周庭，十二月二日在加拿大發文宣布不會在本月底返回香港報到，亦即決定棄保流亡，特區政府則在十二月四日揚言要終身追捕她。特區政府如此衝冠一怒為紅顏，乃因周庭是反送中運動最早被判刑者，出獄後也很配合警方，因此把她培養為改造樣板，甚至同意她出國讀書，但要定期回港報到。哪裡料到周庭呼吸到國外自由空氣後不願再回牢籠，更不想被利用成為改造樣板。至於終身追捕，習、李與周庭，誰會先死？

習近平收斂他的好鬥性格，當然非因理念轉變，而只是權宜之計，因此香港官員也須看風使舵，「靈活」應變，以免習磕頭後未見西方國家讓步，紅衛兵脾氣一來又要鬥爭，那時港官要是沒有跟上，就要被淘汰了。

文革末期一九七六年，北京天安門四五事件後全國掀起粉碎鄧小平右傾翻案風，香港土共高呼「打倒鄧小平」，豈料十月初發生四人幫被捕事件，鄧小平翻身，香港土共馬上轉調改喊「打倒四人幫」，毫無羞恥感。曾鈺成、譚耀宗等有豐富經驗。

唯有練就這種功夫，不管你是否讀過顧炎武的《無恥》，才夠得上稱作黨的好兒女。台灣的馬英九、趙少康們，你們也要多多用功啊。

（作者是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法