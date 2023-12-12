自由廣場》寶劍配騎士 科技外交漂亮出擊

◎ 黃瓊雅

歐洲是一個共同市場，廠商打歐洲市場不會侷限在一個國家，歐盟廿七個成員國商機可謂無限寬廣。Taiwan can Help!全球疫情與烏俄戰爭打開了中東歐的市場，諸如捷克、斯洛伐克、立陶宛、波蘭、匈牙利等成為台灣企業新一波前進歐洲的戰略首站。隨著台積電前進德國設廠，台灣通訊企業也將正式插旗歐洲。

中東歐國家與台灣愈來愈熟悉彼此，即便是巴爾幹半島的科索沃。科索沃位於東南歐的巴爾幹半島上，是一個主權有限承認的國家，一九九九年在戰爭中誕生，於二○○八年自行宣布獨立，一個受美國高度支持，至今沒有華為的乾淨網路。我國駐匈牙利代表處轄管科索沃。

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今年十一月經由駐匈牙利劉世忠大使的安排下，四家台灣廠商兩天內在首都普里斯提納做了超過十場的數位產品介紹。每場商業媒合總會聽到，科索沃與台灣擁有著共同的國家命運，這一句話瞬間跨越歐亞距離，在分享科技甜蜜果實時立基在一份堅定的信任感之上。

疫情期間，優秀的防疫成效讓台灣國際能見度飆漲，疫情後，我們親眼見識到第一線外交從零開拓到偌大舞台的成果。從台灣科技廠商受到朝野議員、部會首長爭相接見，企業協會的商機媒合一場接一場，著實感受到熱情滾滾。劉大使幾度對科索沃朋友說，台灣的半導體強勢主導全球態勢證明了決定國家的影響力絕非國土大小，而是民主自由下社會孕育的強韌經濟力，科技與人才可以讓走在同條路上的台灣與科索沃更為緊密。台灣的資通訊廠商及智慧解決方案成了一把尚方寶劍，配上傑出的外交騎士，展現出數位技術加外交藝術的完美演出，台灣科技外交經濟魅力所向無敵。

科索沃二○○八年獨立，國民平均年齡卅歲且英語程度好，在準備進入歐盟的此時刻，正籌備著新的資通訊法規環境，對於資訊安全、電信、供應鏈透明度等相關法規，正積極對標OECD、歐盟及永續目標。熱切的臉龐，強烈表達出希望與台灣在健康醫療、精密機械及人工智慧、資訊安全、能源設施等高附加產業的優勢進行產業合作，雙方可以就成為供應鏈的其中一環，或是瞄準進入歐盟市場的優勢加乘，彼此顯露充滿攜手合作、共同發展歐亞市場的雄心。

歐洲市場不若東南亞市場，雖然台商較少，但人民理念相近，容易擁抱價值同盟的經商文化。德不孤，必有鄰，台灣近年來數位科技的發展、資訊建設基礎的奠定、我國政府與城鄉智慧化設施等，所建構的創新、包容、永續創新經濟方向正是符合歐洲市場的價值追求。

（作者為資策會數轉院國合策略長）

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