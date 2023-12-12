自由廣場》（鏗鏘集）季辛吉的最後忠告

◎ 王景弘

用人類最野蠻的戰爭，來恐嚇人類最文明的民主選舉，只有中國的兩個列寧黨殘餘做得到—中國共產黨發號，軍機軍艦擾台，中國國民黨應聲，妄言明年大選是「戰爭與和平」的選擇。

列寧黨的本色，害怕真相，恐懼公平競爭，不讓人民自由選擇，既無能力，也無意願以贏取民心建構治理的正當性，只想靠暴力、恐嚇與壓制，來維持專政地位。

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避難台灣的國民黨，忘不了一黨專政，挺不住民主洪流，不知變革，懷抱小流氓心態，要找舊敵替它報仇，配合中國武嚇，要台灣選民屈從他們指使，重淪殖民地的奴隸地位。

國民黨佔領台灣，惡質的把台灣拖入國共內戰，成國共爭奪的標的。蔣介石要反攻大陸，但他發動戰爭的主動權被美國約制；毛澤東要「解放台灣」，但沒有能力，主動權也被美蘇約制。

馬英九去湖南見共幹，哭祖墓，回台灣便定調明年大選是戰爭與和平的選擇，朱立倫口中的「正港台灣土雞」侯公安，既非正統，也不是「實至名歸」，出線參選總統，更賣力學舌喊戰爭與和平的選擇。

國共的戰爭恐嚇，犯三大忌—戰爭不是單行道，災難是兩方都必須付出的代價；武力干預民主國家選舉的野蠻行為犯眾怒，引起民主國家的集體「關切」；勉強「維穩」的中國經濟面臨崩盤，香港沒落是併入中國的災難教材。

中國人「永遠不會忘記的老朋友」季辛吉，七月拚著老命告別中國，對外交部長王毅最後忠告：「如果（美中）兩國試圖進入戰爭，那對兩國人民都不會有任何有意義的結果。」

季辛吉如同戳破國民黨的盲點，戰爭是雙方的災難；飛彈會飛過來，也會飛過去；季辛吉雖屬狡詐自私之人，但他到北京敢提出如此警告，不像國民黨沒有格調，只知恐嚇台灣選民。

（作者為資深新聞工作者）

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