自由廣場》從法規面評議 馬文君國有農地之合法性

◎ 葉昱呈

國民黨立委馬文君居住的埔里鎮歐式豪華莊園木屋，蓋在國有農地（都市計畫農業區），經南投縣政府證實為沒有建築執照的違建，依違章建築處理辦法通知當事人申請補照，究竟馬文君的木屋可否補照？農地是否符合農用規定？筆者謹就法規面分析如下：

依據《農業用地興建農舍辦法》第三條規定，申請興建農舍之申請人應為農民，而農民之認定，依規定申請人若不具農保（或農漁會之會員）資格，應檢附連續二年內每年之農業生產佐證資料（每一分地每年的銷售農產品金額至少三萬六百元以上），另依同辦法第九條規定，申請興建農舍之農業用地，其農舍用地面積不得超過該農業用地面積百分之十，扣除農舍用地面積後，「供農業生產使用」部分之農業經營用地應為完整區塊，且不得低於該農業用地面積百分之九十。

請繼續往下閱讀...

換言之，興建農舍的建築面積只能佔整筆農地面積的百分之十，其餘皆須從事農業生產使用，始為合法。但從空照圖觀之，該筆國有農地並未作農業生產使用，不符合上述申請農舍資格，即無補照之可能性。

再者，興建農舍之目的是因農業經營需求，而非作為住宅（或別墅）用途，否則即違反《農業發展條例》第六十九條及《都市計畫法》第七十九條規定，得處其土地或建築物所有權人、使用人或管理人六萬元以上卅萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。馬文君承租之國有農地，除木屋、圍牆（籬）不合法之外，其他如玻璃屋、庭園景觀、木棧步道等皆非屬於農業設施，農地未作農業使用，顯然已違反上述《農業發展條例》及《都市計畫法》規定。

（作者為前農政公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法