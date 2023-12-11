自由廣場》中國經濟衰頹的喜與憂

◎ 陳永昌

穆迪將中國信用評等展望從「穩定」調降為「負面」。美國總統拜登早就再三提醒：「中國經濟有了大麻煩」！

八月中，拜登直言：中國經濟成長放緩減速是一枚「滴答作響的定時炸彈」。八月底訪問越南時又指：經濟困境，讓習近平「忙得不可開交」，沒有能力出兵攻台。十一月中旬舊金山拜習會前夕，拜登再說一次：中國經濟「真的遇上問題了」。蔡總統也有類似觀察，日前接受《紐約時報》訪問：中國領導層正面臨經濟、金融與政治挑戰，現在並非習考慮大規模犯台時機。

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長期以來，中國似擁有用之不盡的財政資源，從基礎建設、核武艦艇到產業補貼，乃至於一帶一路海外工程，到處砸錢灑幣。中國財政狀況拉警報，經濟高速成長帶動國力快速提升的日子走到盡頭，野心勃勃擴張行為跟著收斂。拜登與蔡總統不約而同排除北京當局為移轉焦點鋌而走險武力犯台可能性，即是例證。

英國《金融時報》首席外交評論員拉赫曼（Gideon Rachman）提出大哉問：如果把中國視為威脅與競爭對手，不會樂見其經濟蓬勃，反而額手稱慶其經濟衰敗，為何中國經濟成長踩煞車被列為地緣政治最大風險之一？

關鍵在於中國經濟失速勢必拖累後疫情時代全球經濟復甦腳步，除失業率飆升威脅社會穩定等內部問題，外溢連鎖效應不容小覷。

世界銀行統計，二○一三至二○二一年間，中國對全球經濟成長平均貢獻率逾百分之卅八，大於G7集團加總，是全球持續繁榮的重要引擎。歷經貿易戰與疫情，提早降低對中國供應鏈的依賴，有助減緩負面衝擊程度，但是世界第二大經濟體中國經濟下行，難免拖累疫後全球經濟復甦。中國經濟刮起寒風，不少國家紛紛感冒，主力出口市場在中國的亞洲各國首先遭殃，日韓與東協國家都無法置身事外。

尤其，需求泡沫破滅後，產能過剩中國製造產品低價傾銷，不惜賠本倒貨清庫存，只為套現求生，攪亂全球產銷秩序，像是台灣石化與鋼鐵等傳統產業即受到波及。

（作者為企業專業經理人）

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