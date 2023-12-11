自由廣場》「危險駕駛」犯罪立法可更為精細

◎ 趙萃文

立法院三讀通過《刑法》毒駕修正案，重點：一、增訂第一八五條之三第一項第三款，採抽象危險犯立法模式，即行為人駕駛動力交通工具，如經檢測所含毒品、麻醉藥品符合行政院公告之品項達一定濃度以上者，可處三年以下徒刑、併科卅萬以下罰金。二、修正第一八五條之三第一項第四款，在行為人有其他情事足認施用毒品、麻醉藥品而駕駛動力交通工具，致不能安全駕駛亦一併處罰，全面抗制毒駕，宣示政府對毒駕行為零容忍的決心。

惟筆者認為此次修法仍有不足之處，按民國八八年我國模仿《德國刑法》增訂刑法第一八五—三條酒駕罪，及第一八五—四條肇事逃逸罪，隨後數度接連修法，酒駕案件已顯著減少；但交通事故死亡人數每年平均仍破三千人，每日死亡人數約八．廿四人，令人怵目驚心。

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按汽機車本質上是具高度殺傷力的動力交通工具。交通事故每年造成嚴重死傷及財物損失，法理上理應將危險性高的交通違規行為犯罪化，才會有較強的嚇阻及預防效果。比較立法例上德國、日本均將部分嚴重交通違規行為犯罪化，如日本特別刑法《道路交通法》第卅八條規定：車輛接近行人穿越道時，除非顯然無行人，否則必須慢速行駛不能有礙行人通行。違反者處三個月以下徒刑或五萬圓以下罰金，過失犯亦罰之。

《德國刑法》第三一五Ｃ條則將七種嚴重交通違規與酒駕並列，駕駛人若有︰一、不遵守先行權；二、不當超車或於超車過程違規；三、在行人穿越道違規行駛；四、在視野不佳路段或交叉路口行駛過快；五、於視野不佳路段不保持右側行駛；六、在高速公路或快速道路迴轉、倒車或逆向行駛；七、暫停或靜止之車輛，未於保持安全所須之充分距離外警示，從而對他人之生命身體或財物造成危險者，處五年以下徒刑或罰金，過失犯亦罰之。

不論毒駕或酒駕，俱為「人禍」，我們在承受「天災」之餘，自不應再忍受人禍的傷害。交通法律關乎人身安全，任何防範交通事故的律條，民眾都抱持極大的期望，德國、日本的整體交通秩序及守法意識皆遠超我國，仍以刑法處罰酒駕、毒駕外之其他重大交通違規行為，構成要件可謂縝密而周全，殊值我國仿效。

綜言之，希望新法能喚醒吸毒者戒除毒癮，別再害人害己。執法單位更應認真宣導，強力取締毒駕，而非用直播手法上演臨檢秀，庶免毒駕撞死人的憾事一再發生，則為全民之福。

（作者為大學助理教授）

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