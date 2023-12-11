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自由廣場》台灣人選總統 日本人超級關心

2023/12/11 05:30

◎ 林省吾

筆者十一月底受日本李登輝之友會邀請舉辦講座，主題是分析台灣的二○二四大選選情。主辦單位表示報名踴躍，預定卅人的場地，約有四十位關心台灣的日本民眾到場。

是的，全世界都在關心、也擔心台灣。但以筆者身在海外的觀察，不得不說：全世界最不關心台灣未來的，是在台灣的台灣人。

台灣人不是對政治冷感。比起日本人來說，台灣人對政治的關心程度根本是優等生。但是畢竟當事者迷，在台灣的台灣人往往會沒有辦法想像，自己的一票所決定的政治，會如何影響全世界。

當然，台灣人會覺得：台灣人食米粉，日本人咧喝啥物燒？不要跟我說大道理，經濟與生活才是我關心的。台灣的事情，外國人無權置喙。

但台灣的政治不只是台灣問題，而是世界問題。日本政府早在八月請自民黨重鎮麻生太郎訪台，為了就是確認民進黨賴清德的路線。在那之前，麻生也見了侯友宜、柯文哲、郭台銘，等於日本政府接觸了檯面上所有的參選人，只為了獲得第一手的情報。

不同於台灣的親中政客、坊間流傳假訊所帶的風向，對日本而言「台灣有事 日本有事」並不是政治口號，而是不爭的事實。中國武力犯台的時候，日本並不存在需要思考要不要支援台灣的問題。因為要是真的採取中立姿態，不論在原油等戰略物資的海上運輸，或是日本西南海域的防衛上，都等於直接被中國掌握。更不要提中國在武力犯台前，極有可能先攻擊駐日美軍基地，事實上日本比台灣先有事的機會，其實並不小。

所以世界各國為何注目台灣的選舉，其實不難理解。因為台灣的總統與國會選舉結果，會直接影響中國是否武力犯台的決定。不同於在野黨「票投民進黨，青年上戰場」的論述，世界各國認為親中政權的誕生，才是台灣淪為戰場的導火線。原因非常簡單，親中政權對於侵略的防範與抵抗幾乎等於零，讓中國動武的門檻直接將降到最低。麻生太郎訪台時對媒體有以下的表述：「賴清德有堅決守護台灣決心，聽到這些話，讓我稍微放心」。顯示日本認為民進黨賴清德政權的確立，以及國會台派政黨席次過半的政體安定，才是遠離「台灣有事」的選擇。

台灣的未來當然由台灣人決定，也只能由台灣人決定。李登輝前總統曾經舉過法國哲學家沙特的一句話來提醒世人：「生而為人，有對全人類負責的義務」。台灣人有需要投下的對世界負責的一票，這是前往「台灣是台灣人的台灣」時的必經之路。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

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