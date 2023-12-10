自由廣場》人權日 從一張海報憶台日情

▲二○二一年駐日代表處台灣文化中心與國家人權博物館、（SNET台灣）在日本合辦人權特展，這幅海報難得現身。（資料照，駐日特派記者林翠儀攝）

◎ 曹欽榮

今天是世界人權日，正值總統大選期間，如果能多了解台灣爭取人權歷程的點滴故事，再思考國際人權思潮、國際法與聯合國人權議程發展，想想國家人權政策，意義重大！

今夏，在日本的「台灣政治犯救援會」成員手塚登士雄先生託台灣在日留學生帶回一幅大型人權海報（八十乘一一○公分）。手塚曾受邀，參加二○○一年人權日，總統府舉辦的首次「人權之路」特展開幕式，見證了台灣人權歷史往前邁進一步的時刻。

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這幅大型海報（下圖，資料照）出現於一九七八年黨外第一次全台成立助選團的中央民代選舉前後，這次全台性選舉，因中美建交，被當時的蔣經國總統取消。那時，我剛出社會，經歷了那次選舉前後的民主胎動；現在回顧，前一年選舉被禁，是否連動一九七九年社會激盪下，年底人權日發生了美麗島事件？

從一九七七年中壢事件開始，「台灣政治犯救援會」來自台獨聯盟的分享訊息，就持續關注台灣的選舉動態，當時多數台灣的訊息來自香港。一九七八年十二月七日競選活動開始，十五日因中美建交而宣布停止選舉。手塚原來準備了八釐米膠捲，買好機票，出發時因選舉延期，就沒有攜帶膠捲。

手塚來到台灣，從松山機場入境後，在台四處觀察、拜訪，曾到台中東海花園拜訪楊逵，他已不記得談話內容。最後回到台北拜訪施明德，施給了手塚海報，或許選舉取消，手塚順利將海報帶回日本。

可貴的是，這幅從台灣暗中帶到日本的海報，摺疊保存了四十五年，稍有破損，手塚特地從東京送到大阪修復，花了日幣五萬元；當海報送回台灣，層層拆封時，被妥善保護著，令人感動保存者細膩的用心。

這幅象徵台灣爭取人權的海報，目前已轉捐給國家人權委員會。

（作者曾規劃台北二二八紀念館、白色恐怖綠島紀念園區；《流麻溝十五號》原作者）

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