自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚恥？恥！

◎ 李筱峰

顧炎武在《日知錄》有〈廉恥〉一文，說：五代史馮道傳論曰：「禮義廉恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡。」，然而四者之中，恥尤為要……。故士大夫之無恥，是謂國恥。

日前北一女一位國文教師批一○八課綱大量刪減文言文是在「去中國化」，該師且認為刪掉顧炎武的〈廉恥〉，使學生不再有機會思考「士大夫之無恥，是謂國恥」。

請繼續往下閱讀...

這讓我想起一九三六年一月正在蘇俄留學的蔣經國，託朋友帶給他生母毛氏一信，同時也將此信發表在列寧格勒的《真理報》。信中有一段話說：

「聽許多人說，蔣介石在宣傳孔子的孝悌和禮義廉恥的學說，這是他迷惑人的慣用手段，以此欺騙和愚弄人民的意識。母親，您記得否？誰打了您？誰抓了您的頭髮？把您從樓上拖到樓下？那不就是蔣介石嗎？您向誰跪下，請求不要把您趕出家門，那不就他–蔣介石嗎？是誰打我的祖母，使祖母因此致死？那不就是他–蔣介石嗎？這就是他的真面目，這就是他對父母和妻子的孝悌和禮義。」

後來蔣經國回到中國，與蔣介石修好父子關係，也開始孝悌禮義了，開始「梅台思親」了！顧炎武如果再世，他的一篇〈廉恥〉不知該如何重寫？北一女區老師不要只知道「國文」，也應該讀讀國民黨課本之外的歷史。

最可笑的指控是所謂「去中國化」。國文課本的文章不都是中文嗎？如何「去中國化」？中共的課本，白話文比文言文多，莫非他們也「去中國化」？這種「去中國化」的指控，是恥？還是蠢？

說到「去中國化」，最近趙少康發表政見（好像他在選正總統），其中他舉例說，郭台銘抱怨他女兒不知岳飛是誰，趙少康說這是民進黨「去中國化」的結果。然而，當今歷史課本是有寫到岳飛啊！是郭台銘的女兒不用功讀書，竟然怪民進黨「去中國化」。這就不只恥，而且蠢，又壞！

趙少康的政見還提到當選後要恢復「特偵組」，要特偵組好好查一查國造潛艦花了那麼多錢到底「污」到哪裡去？怪哉！國造潛艦若有污錢，趙少康大可立即舉證向司法單位提告，何須等到「特偵組」恢復才能偵辦？怪不得當年特偵組被指摘「辦綠不辦藍」。這真是一個「恥」字了得！

趙少康們那麼對國造潛艦眼紅，因為這和他們要弱化國防，減少戰備以免刺激中共的政策有關。簡直與南宋時代執行金國政策，害死岳飛的秦檜、趙構（宋高宗）如出一轍！「現代秦檜」擔心台灣人不認識岳飛，真是一大諷刺！這又是一個恥字！

中國國民黨叫罵民進黨貪腐，我已有多篇文章回應。最近中國主張武統台灣的學者李毅，忽然說：「就貪官來說，民進黨貪官再多，也不及國民黨的十分之一，國民黨貪官再少，也是民進黨的十倍。」李毅又指出，「民進黨的人更加透明、善良一些，民進黨比較真善美，國民黨比較假惡醜，兩黨相比，民進黨除了台獨『很壞』以外，什麼都比國民黨強。」

我想再幫李毅補充：中國共產黨的貪官，以及假惡醜，可能又是國民黨的十倍吧！至於「很壞」的台獨，那是國共的「國恥」逼出來的！

（作者為台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法