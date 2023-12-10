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自由廣場》不應扭曲美國台海政策 以謀選舉利益

2023/12/10 05:30

◎ 陳世民

柯文哲八日嗆賴清德：「你號稱務實台獨，美國已明白宣布不支持台獨，你如何繼續務實推動台獨？」批賴已成台獨龜孫。這若非不懂，就是刻意扭曲美國政策做選舉操作。美國雖說過不支持台獨，但其意涵不同於侯友宜和中國的「反台獨」，或柯說的「不會往台獨方向走」。美國一貫立場是：台灣已是民主社會，要獨要統是台灣人民自己要決定的事情，美國只管這個決定過程必須是和平的，不能在武力脅迫下被逼做決定，至於結果為何，美國予以尊重。

美國對台獨的官方立場

可以拜登二○二一年十一月十六日的說明為代表，當日和記者上飛機前表示：「我們清楚表明，我們支持台灣（關係）法，就這樣，它是獨立的（It’s independence），它自己做決定。」下機後記者追問：「你可以澄清一下那是什麼政策嗎？，因為你今天說它是獨立的」，拜登回應：「不是，我說他們要自己決定，他們，指台灣，不是我們。我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求行事，那就是我們正在做的，讓他們自己做決定。」這就如拜登二○○一年訪台時所言：「對於台灣的前途，他堅決主張要由台灣人民來決定。」美、中等國家均無權利替台灣人民決定。美國會尊重的決定，包括我方多次宣示：「台灣已是一主權獨立國家，名叫中華民國，沒有再宣布獨立的必要。」

「美國不支持台獨」不是「反對台獨」

柯又說：「在美國的一中政策架構下，並不存在台灣獨立的空間。」這是錯誤解讀，美國「一中政策」不涉「有無台獨空間」的問題，美國官方或文件從未出現「反對台獨」。不支持和反對是不同的邏輯，但是中國及一些親中媒體、政客常刻意混淆扭曲。候、柯反台獨是其言論自由，然而扭曲美國政策做選舉操作實不應該。

（作者為台大政治學系副教授 ）

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