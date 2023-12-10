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自由廣場》回歸學習本質 讓國文課堂更多元

2023/12/10 05:30

◎ 廖俞雲

語言的學習，最核心的概念是應用表達；文學的陶冶，貴在分析文本、閱讀鑑賞；而情意，是文本閱讀過程中讀者互動共鳴建構的歷程。

不論中華文化浩瀚，也不分國籍，舉凡在語文教學中，因著學習目標而來選擇文本，自然就有負載的意義價值。在一綱多本的政策下，選擇文本應符合教育階段別的學習能力，只要選文編者符合課綱規範，經審定後就會成為教科書的內容。

不論新舊課綱，老師的教學能力都是最重要的，如何透過課程設計，帶領學生從文本當中學習到知識與能力與傳達情意，是重要的關鍵。

但國文課從來就不是倫理道德課，選文也不應只是為了符應某種價值觀，更沒有所謂的刪去某篇文章，就使道德淪喪，若以這個邏輯，那國文老師該更名了，國文課本也該改名。

身為讀國編本長大的國文老師，讓我印象最深刻的並不是課本內容，而是國文老師引領我們領略生命之美，鼓舞創作，及她溫柔堅定的聲調、朗讀課文的身影，安頓了十七、八歲不安的靈魂。

至於有沒有廉恥？能不能體會先憂後樂的胸懷，其實是長大之後的體悟。

請還給國文課堂，純粹的文學性和表達應用的空間，也請相信每個文本都有獨有的情意價值。

我非常支持經典閱讀，擔任導師和國文老師期間也都帶領學生吟詠，品鑒經典文學，不受課綱與教科書的限制，也透過活動設計，情境引導，以現代文學為本，同樣有文學涵養與語文學習之效。

真心期待，在國語文教學議題上，別再局限文白比例和捍衛經典的思維。若少一篇文章就能改變社會風氣，那未免也太輕忽課程設計的重要，也落入單一文本取材的窠臼。

（作者為鼓山高中校長）

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