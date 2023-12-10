自由共和國》劉佩真／房市景氣走向、美中科技戰將牽動明年中國經濟表現

預料房市是否能擺脫先前債務高築與爛尾樓頹勢、美中科技戰進入升級新回合等因素，將成為牽動對岸二○二四年經濟表現的關鍵。（彭博檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

根據IMF、EIU、S&P Gobal最新的預測數據可知，二○二四年中國經濟成長率將分別由二○二三年的五．○％、五．二％、五．○％，減緩至四．二％、四．八％、四．六％，與美國、日本同步出現成長趨緩態勢，也將導致二○二四年全球經濟成長率無法如原先預期優於二○二三年，IMF、EIU、S&P Gobal各預測將僅有二．九％、二．二％、二．四％，各較二○二三年減少○．一、○．一與○．二個百分點；而中國的經濟走勢依舊是全球矚目的焦點之一，預料房市是否能擺脫先前債務高築與爛尾樓頹勢、美中科技戰進入升級新回合等因素，將成為牽動對岸二○二四年經濟表現的關鍵。

雖然救市政策齊發，然而中國房市景氣循環尚未回到上升軌道，償債危機的陰霾依舊存在，造成市場對於二○二四年中國房地產景氣看法仍將審慎以對

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即便中國從中央到地方政府針對房市的利多政策不斷推出，主要方向為重點城市放鬆限購、利率繼續下調，不過二○二三年以來中國房地產相關數據表現仍舊不佳，例如二○二三年九月中國國房景氣指數僅剩九十三．四四，與二○二一年二月的一○一．四三有明顯差別，同時二○二三年一～九月中國房地產投資開發完成額年減率來到九．一％，呈現連續十七個月的衰退，而二○二三年一～九月中國商品房銷售額、銷售面積分別為負四．六％、負七．五％，此皆反映對岸房市供需失衡、投資動能不再、買盤呈現縮減等現象；再者若以中國前七十大中城市新建商品住宅價格指數觀之，二○二三年九月年增率為負○．六十％，已呈現連續十八個月的負數態勢，而二○二三年六～九月中國前七十大中城市新建商品住宅價格指數月增率出現練續四個月負數趨勢，且跌幅逐月上升，九月來到負○．卅％，顯然在多項放鬆政策後，中國房市表現仍不及預期，基本面拐點尚未出現。

事實上，雖然中國官方救市政策齊發，包括一線城市全面「認房不認貸」、廣深房貸利率下調、多個二線城市取消限購等重磅政策，但截至目前效果仍欠佳，潛在購房者觀望情緒依舊濃厚，代表著二○二四年若業者來自於房地產銷售的現金流無法明顯獲得改善，則兌付壓力、違約陰霾短期仍難以消除，也再次透漏遭受重創的中國房地產行業景氣要從深度低迷中迅速反彈的機率恐不大。

華為推出新機叫陣美國後，美國BIS隨即發佈新規來強化AI晶片和半導體設備出口禁令，顯然未來中國半導體國產化進程仍會遭遇阻礙，並非可望一路順遂

華為推出新款手機Mate 60 Pro系列新機後，震撼整體市場，但也因叫陣美國意味濃厚，也讓美國政府對於中國感到不安，而在檢視過去的管制政策後，美國除了再將四十二家中企劃入出口管制令中，總計已超過六百多家業者外，BIS隨即發佈新規來強化AI晶片和半導體設備出口禁令，也就是Nvidia的A800、H800、L40、L40S、RTX 4090，以及Intel的Gaudi 2、Gaudi3，加上AMD的MI250、MI300，甚至ASML的1980Di設備，均在此波管制的範圍內；事實上，以AI晶片來說，在二○二二年十月較為嚴格的限制基礎上，本次出口限制令增加了預防規避的措施，並細化對於先進製程設備的參數限制，特別是新規刪除頻寬指標，增加性能密度作為限制條件，將限制重點放在計算性能，同時對於性能接近限制水準的晶片採取更嚴格的審核，以及新規要求建立全球化的牌照制度，限制晶片出口至總部位元於中國或者中國澳門的任何公司。

由此可知，美國對於中國半導體的制裁已經進一步升溫，新禁令是美國對中國半導體制裁的再次升級，管制範圍的核心圍繞著限制中國先進計算和AI技術的發展，甚至可預期未來美方仍會持續祭出其他填補管制漏洞的政策，或是聯合盟友強力抗中，此將使得中國在半導體技術要再往前推進難度逐步墊高，進而使對岸半導體國產化進程恐無法加速強進。

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