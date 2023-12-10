自由共和國》鄭秀玲／呼籲全民一起打國際盃（下）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

近年來隨著美國政府串連民主國家和獨裁國家打貿易、科技和金融戰，加上疫情後各國力推供應鏈在地化下，我政府除了成功吸引台商和外商來台投資外，也正協助我業者進行全球布局及和數個先進國家洽談雙邊貿易協議中。我經濟在全球貿易市場的重要性歷年之最，竟有總統候選人不知把握此有利的國際經濟情勢，繼續打國際盃，創造經濟佳績，反而倡議鎖進一中市場老路，即重啟內容嚴重不公的兩岸服貿協議，令人傻眼！

（一）全球需要台灣晶片，我政府順勢協助業者布局全球市場

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美國等民主國家推動友岸外包貿易政策，旨在鼓勵業者與價值觀相近國家發展貿易並建立互助的供應鏈；加上全球亟需台灣先進晶片於其先進武器、AI產品、汽車及智慧手機等產品，我政府乃順勢積極協助我業者布局海外，包括美加及墨西哥、日、韓、澳、東南亞和印度等地設廠及經貿合作。

科技部和經濟部也積極和先進國家進行產學研合作，例如向全球第一的美國飛機及航太業、生技醫藥產業及創投業；日本的再生醫學產業及特用化學業；德國的汽車業等業者取經，以提升我科技競爭力。農業部則積極協助農產品分散外銷市場，成績亮眼。二○二二年我農產品外銷中國大陸以外市場貿易額創下歷史新高，美國與日本已超越中國，成為我農產品外銷前兩大市場；尤其是水果銷中國的佔比已降到僅剩一．六％。

（二）我政府正在和數個先進國家洽談貿易協定中

我國資通訊產品出口產值極高，受惠二○○○年通過的ITA協議此類產品出口關稅為零。我政府正洽談的貿易協定重點在非資通訊產品。朱敬一院士在太陽花學運後所寫《找回台灣經濟正義與活力》書所言，我們要有「產業實力」和「產業戰略」和他國簽署雙邊自由貿易協議（簡稱FTA），才能改善我國經濟，不然簽再多的FTA也是沒用。他舉例紐西蘭種出好的奇異果，再透過廣簽FTA，把奇異果等農畜產品賣出去。吾人比較各國簽署貿易協議的數目發現︰

（A）FTA不是簽越多，就對經濟有益︰美國是主要強國之一，卻只和廿國簽定（並沒有和中國簽定貿易協議），而巴基斯坦則和卅二國簽定協議。此兩國經濟表現懸殊，可見簽的FTA協議數越多，不見得對經濟有益。

（B）中國和韓國分別和他國簽署了四十六個和四十二個FTA協議，這兩國經濟卻正陷入困境中，可見簽協議不是經濟萬靈丹︰中經院劉孟俊所長指出中國大陸過去改革開放政策，針對赴中外企投資提供稅賦優惠，近年實施《網絡安全法》、《數據安全法》和《反間諜法》，造成外商卻步及資金外流，導致其青年失業率居高不下。據《紐約時報》指出今年每個月有五百億美元資金流出中國。房地產業約占中國GDP的廿五％，是其地方財政的重要來源，近期兩大房地產巨頭恆大和碧桂園接連爆出財務危機，也讓中國經濟更加惡化。

韓國則在二○一四年和中國簽定貿易協議。十年前馬英九總統不斷威脅國人，若我國不速和中國簽兩岸服貿協議，我經濟將萬劫不復且將落後韓國甚多。很諷刺的是今年初南韓公布二○二二年人均GDP台灣為三萬二八一一美元已超越南韓的三萬二二三七美元，此為二○○三年來首見。韓國貿協更發現中國已成為韓國最大的貿易逆差國，創下韓國對中貿易一九九二年以來首度逆差。台灣經濟表現亮眼主因在於致力產業升級及貿易多元化，而韓國則因經濟過度依賴中國而嚐惡果。可見馬英九當年倡議完全錯誤！

（C）馬政府的兩岸服貿協議嚴重錯誤且不公，萬萬不可簽︰馬政府在二○一三年六月和對岸談的兩岸服貿協議內容十分不對等且程序黑箱，幸好二○一四年太陽花學運集眾人之力才阻擋下來。令人驚悚的是侯友宜總統候選人竟提出「重起服貿協議」政見，殊不知當時我方談判團隊犯了一致命錯誤，即誤以為此雙邊協議要符合世界貿易組織（WTO）多邊協議規範。事實上二○○一～二○○二年期間兩岸先後加入WTO時，我方以已開發國家身分加入，需開放較多項目，而中方以開發中國家加入，可開放較少項目的原則進行此協議談判。難怪服貿協議中，我方不應開放的港口、隧道和電信等國安關鍵設施都開放了，該向中方爭取的跨境服務對等和爭取我方具優勢產業開放至中國市場都未爭取到！更可怕的是若此協議通過將直接衝擊我國約一一四．八萬家服務業的五八三．五萬員工生計，因為他們平均員工數只有五．○八人，八十五％是低於五人微型企業，如何和對岸規模極大的國營事業競爭呢？十年前中國經濟繁榮時都簽不得此不當協議，更何況現在其經濟惡化，更不是和洽談此協議的好時機！

（D）我政府正在和美英加等先進國家洽貿易協定中︰台美貿易倡議首批協定在今年六月已簽署，現正展開第二階段有關勞工、環境與農業議題談判；台加十月宣布完成「投資促進及保障協議」談判；台英十一月已簽署提升貿易夥伴關係協議。我政府也積極與其他國家洽談雙邊貿易協定中。和先進國家簽定協議可讓我業者以更符合國際法律規範的公平機制經商，政府的努力值得肯定。（完）

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