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自由共和國》朱敬一／《等待在夜裡被捕》

2023/12/10 05:30

《等待在夜裡被捕》

朱敬一／中研院院士

讀《等待在夜裡被捕》，看看他們，想想台灣

這本書是塔伊爾哈穆特伊茲格爾所寫。伊氏原本是新疆維吾爾自治區的居民，是維族有名的詩人與導演，二○一七年流亡到美國，尋求政治庇護，現在在華府地區開Uber維生。書是二○二三年所寫，記述二○○九～二○一七年之間中共對維吾爾族進行的鎮壓與種族清洗，讀來令人心酸，也必然會激起讀者對中國共產黨政權的厭煩。

中共到目前為止，都否認在新疆有「集中營」，當然更否認有任何種族清洗。民主國家對新疆所知，也僅限於少數幾位記者的報導。但是，這些記者只能去中共讓他們去的地方、只能與中共讓他們聊天的對象聊天，再加上當地人噤若寒蟬，即使記者再努力，也難以深入。但伊氏不同；他是道地的維吾爾人，所有的訊息都是絕對一手，而且記述真切，有血有淚，把新疆真相完整呈現。

什麼叫「種族清洗」？「清洗」其實不見得要有大規模屠殺。只要把一個民族的語言、詩歌、信仰、詞句、服裝都扭曲改變，這個民族的特徵就洗刷殆盡，那也是不折不扣的清洗。

中共在新疆維吾爾區做什麼呢？他們強制清真寺升國旗，就像強制在西藏喇嘛寺廟升國旗一樣，把宗教放在黨國「之下」。這樣，宗教就洗掉一些了。

中共在維吾爾頒布「禁用名字一覽表」，不准用這些字取名。例如Muhammad,Turan.前者與伊斯蘭先知之名同音，後者是突厥語「共同的故土」。此外，編劇劇本中不能用assalamualaikum（願真主賜予你平安）這句日常問候語，使維族人不知道怎麼做日常對話。維吾爾族也不能說「真主」，只能說「我主」；不能說「天堂」，只能說「美麗之地」。經過這一番語言折磨，維吾爾文化又洗掉了一些。

作者的身分是導演。中共對於所有劇本都要審批。逐字逐句修掉禁用文字當然不在話下；審批還會出現「沒有凸顯黨對維吾爾人的仁慈」、「沒有漢族角色」這樣的意見，編劇必須依照修改。經過這樣的層層審核，任何維吾爾文化劇情，當然又洗掉一些了。

中共不准維吾爾人對伊斯蘭教虔誠，幾年前要求喀什地區所有維吾爾人交出家中一切信仰物品，包括可蘭經、禮拜毯、念珠、衣物等。有些人因為沒有乖乖交出可蘭經，被判刑七年。維吾爾人必須要在「留經」與「留人」之間做個選擇；經毀人在，經存人亡。在在這樣的高壓氛圍下，維吾爾族的宗教文化特色，又洗掉一些了。

當然，逼迫維吾爾人就範最最關鍵的，還是中共的法治蕩然、官員的恣意妄為、監控的無所不在、以及災難隨時可以降臨的恐懼。維吾爾人只要膽敢對前述管束不服，例如不交出可蘭經，就隨時有可能因為莫名其妙的理由而納諸狴犴。因為這樣的害怕，使得高壓統治無往不利。許多人也還沒到作牢的地步，但是「沒有時間上限、沒有結束預期」的所謂「再教育營」，其實與坐牢沒有什麼差別。

這樣的情況將來會改善嗎？我很悲觀。有一位美國政治學者指出，人工智慧是集權統治的大幫手。中共透過微信、微博、電商、電子支付、數以萬計的攝影監視器、歷年來親朋「犯罪事件」等，透過AI演算法，幾乎可以完全掌握個人隱私，「比你更了解你自己」。書中寫道：中國政府只希望維吾爾人過「監視器看得到」的生活，實情差不多就是如此。

到今天，台灣還是有一些人對中國心存幻想，他們說：「中共佔領台灣只是換一面國旗掛」。我不知道怎麼說，只希望這些人都能讀一讀這本書。

一年多以前，中國駐法大使盧沙野說，台灣人民需要「再教育」，我聽了毛骨悚然。台灣人民讀這本書，就知道什麼是「再教育」了。

明年一月起，我將為某個雜誌寫專欄。這個邀約許多年前就提出了，但是我都跟我熟識的記者朋友婉拒，理由是：什麼樣左右藍綠的人我都可以相處，但是要我與「舐共」的人、為中國共產黨擦脂抹粉的人平起平坐，同為專欄作家，我做不到；我覺得羞與為伍。記者朋友突然問：為什麼你那麼厭惡中國共產黨？問得突然，所以我得仔細思考。

我最後的回答是這樣的：中共對台灣說要武統、對外搞戰狼霸凌、對內殘民以忍，這些些都令人厭惡，但這些卻只是表象、是結果。中共令人厭惡的關鍵核心，是它完全而絕對的泯滅人性，幾乎是把「不人本」做到極致。中共用「黨」這個虛幻的總體，完全凌駕所有個人價值，但是從來不敢誠實面對「黨」的意旨從何而來，也從來不敢面對過去七十餘年這個黨執政下的大躍進、土法煉鋼、三反五反、鬥爭地主、文化大革命、六四屠殺、香港鎭壓等倒行逆施，更不敢解釋溫家寶家族海外廿七億美金、習近平家族海外三億美金、一大群黨二代官二代顯然不義的財富。所有的貪污舞弊，都靠「黨」的名義掩蓋，而所有的欺壓迫害，也都在「黨」的藉口下進行。這，就是中國共產黨本質上的邪惡！這一群地痞流氓的「不人本」極致，是我鄙視中國共產黨的原因。

《安妮的日記》寫道「總有一刻我們將重新為人，而不止是猶太人」，令西方人感傷。作者則記述維吾爾族人願意花無盡代價，把身分證件「民族」欄改為「漢人」，也是同等的悲痛。

看看維吾爾，想想台灣！

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