自由共和國》林修民／總統參選人須清楚表態 是否跟進美國科技管制政策

林修民／科技專欄作家

二○二四年總統參選人最終已確認為三組，可惜的是從登記結束到目前為止，參選人競選議題主要仍留於參選人個人本身，甚至還是留在當初登記前的價碼談判過程，十分缺少對於總統本身將帶領台灣何去何從的政策討論。尤其是當國際關注美中之間的科技戰、貿易戰，身為總統參選人本身的政策論述究竟為何？ 當APEC作為蔡英文總統代表的張忠謀創辦人在美國公開聲稱台灣支持美國的管制政策，那三位將引領未來總統參選人的半導體資通訊政策究竟為何？

隨著半導體摩爾定律持續微縮，半導體引導的資通訊產品全面滲透至人類生活，過去壁壘分明用於國防的半導體在進入生活時也同時分割了國際上所有國家為法治與人治、自由與奴役兩個陣營。這種價值選擇更是國民選舉總統的體現，故所有總統參選人皆必須清楚向國民表態台灣在上述價值選擇的方向，毫無模糊空間。

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在討論台灣未來的資通半導體政策前，不妨先回顧一下美國目前對中的管制政策，而作為所有未來總統人向選民說明其政策的參考。在貿易方面，美國最新管制除了包含以企業本體如華為與中芯外，也直接規定至產品層面、例如以單位面積運算力以上的產品，甚至包含源自美國技術一定程度（外國直接產品規則／FDPR）之內的組合產品都必須禁止或是向美國申請核可。

不只終端系統、包含製造的相關設備，例如製造十四奈米以下的邏輯晶片產品、或是記憶體十八奈米以下的設備輸入中國皆須管制，在投資方面，今年八月，美國總統拜登也簽署了禁止對中國半導體、AI與量子計算的投資規定。最近、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimodo）甚至公開直接點名特定半導體公司、企業不該因為要賺錢而犧牲國安，如果再繞開美國禁令，隔天就出手控管。

美國不只從產品（包含上述貨品與投資）方面下手，更重要也包含服務貿易也就是人的管制，美國去年十月推出的管制禁令就包含所有美國人（不只包含擁有美國籍甚至也包含擁有永久居留權者）為中國半導體公司工作需先申請核准。這項禁令並沒有區分是不是核心技術，換言之，如果你是美國人、即使你在華為只做清潔打掃工作，不涉半導體設計，一樣也在受管制範圍。

由上所述，美國從貿易貨品、投資與服務貿易管制共三項確保了國家安全，可稱之為拜登三箭。在太平洋彼岸的美國尚且如此重視，而緊靠中國的我們，在面對實體外有軍機侵擾、內有虛擬認知作戰，更需要要求總統參選人明確表示未來其領導的政府是否跟進支持美國上述政策。

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