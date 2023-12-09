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自由廣場》讓本土政黨極大值

2023/12/09 05:30

◎ 杜信龍

最近看到許多人在喊多六％、一○○萬票來搶救王義川，若能讓本土選票極大化其實是好事，但正如蔡丁貴教授所說，會不會因為這一○○萬票，反而浪費本土派的票源，導致游錫堃未能連任，卻讓韓國瑜當上立法院長？

若要讓游錫堃繼續當立法院長，就應該更妥善運用手中選票，投給本土小黨台灣基進。根據中選會公布二○二四年大選的選舉人數大約是一九五○萬人，假設這次的投票率是六五％，大概會有一二六七．五萬人出來投票，每一％就是一二．六七五萬票。

有些民調顯示，基進的政黨票長期在四％左右徘徊，意思就是只要再多一％，即一二．六七五萬票，就可多二席本土派隊友。若依2020年投票結果，台灣基進獲得三．一六％，則再多二十三萬票就可過關。最差最差有人說基進只有一％政黨票，即使把四％投給台灣基進，也只需約五十萬票就可有二席，怎樣都比一○○萬票換一席划算許多。

政黨票要全投民進黨，或像我這般，一家一戶至少撥一票給台灣基進，是大家的選擇自由。

你若不想讓韓國瑜當立法院長、或希望有最強戰力進國會去對付韓國瑜、黃國昌等人，建議政黨票還是支持一下台派小黨，投給台灣基進。台灣基進身為一直以來的台灣衝組，不僅會是戰韓戰黃最強戰力，還可用同樣的票數，賺到最大席次。

（作者為科技公司工程師、著有台語小說《放毒》）

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