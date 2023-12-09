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自由廣場》中國經濟預測報告須反著看

2023/12/09 05:30

◎ 缺理

回顧中國中金公司2023年初對今年經濟景氣作出十大預測，不禁覺得它是中國式的「精神勝利法」，而非基於現實的經濟分析。從美國經濟的穩健增長到中國經濟數據的意外下滑，這些預測與現實的差距，不由令人捧腹大笑。以下是十大預測：

一、美國衰退，中國引領全球率先復甦。

二、港股和A股全年正收益。

三、國內出現通脹壓力，結束通縮。

四、寬鬆貨幣政策結束，利率開始上行。

五、地產銷售持續走高，房價小幅上漲。

六、出口持續增長，就業形勢改善。

七、消費行業出現超額收益。

八、互聯網和醫藥行業反轉。

九、海外資金回流。

十、美元走弱。人民幣持續走強。

關於第一點，現實是美國的GDP年增長率在一季度達到一．八％，二季度更是增長到二．六％。亞特蘭大聯儲甚至預測八月份的GDP增長率將高達五．九％。與此同時，中國的七月份社融數據卻大幅下降到五二八二億人民幣，出口降幅更是擴大到驚人的—一四．五％。這簡直就像預測一場晴天，卻迎來滂沱大雨。

股市方面，中金公司對港股和A股全年的正收益滿懷期待。實際是，大A股指數從年初約三○○○點，迄今漲了一○○多點。恒生指數則從年初約二○○○○點下跌至今的一六四四○點左右。預測的不準確，簡直令人噴飯。

通脹方面。報告中預計中國將面臨通脹壓力，結束通縮。實際上，七月份通脹率已降到—○．三％，專家甚至開始擔心經濟將面臨通縮。在貨幣政策方面，中金公司預測寬鬆政策將結束，利率開始上升。然而，中國央行為了刺激經濟，多次降息，一年期MLF利率已降至二．五％，一年期LPR也降至創紀錄的三．四五％。這種預測就像是預計會漲潮，結果卻退潮了。

房地產市場，中金公司預測房地產銷售將持續走高，房價將小幅上漲。實際上，上半年新房價格同比幾乎都是負增長，房地產開發投資增長更是每個月都負增長，一—七月比去年同期下降八．五％，達到六七七一七億人民幣。出口和就業，中金公司預測出口持續增長，就業形勢改善。實際上中國對美國出口明顯降低，反映外部市場的需求減弱，根本一片蕭條。

消費行業方面，報告預測將出現超額收益。實際上，從年初以來，消費價格指數（CPI）一路走低，顯示消費市場疲軟。互聯網和醫藥行業，恒生中國科技指數和上證醫藥ETF的表現都一路走低，與中金預測的行業反轉截然相反。海外資金，報告預期將有大量資金流入中國市場，實際上七月份之前北上資金在流入，但八月初卻轉為大逃殺模式。

對於美元和人民幣的走勢也大錯特錯，預測美元將走弱，人民幣持續走強，實際上，年初以來，美元對人民幣的匯率卻一路走強，從六．七升至近七．三的高位。

綜上可見，中國中金公司的這份預測報告，全部都往反方向走，關於經濟趨勢、經濟預測指標，把整本報告倒反著看，或可得到正確指引。（作者從商）

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