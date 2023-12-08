晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》PISA好成績 驗證108課綱成果

2023/12/08 05:30

◎ 陳啟濃

這次PISA測驗成績，台灣學生有明顯的進步，其中數學成績最佳，排名第三，科學及閱讀分別排名第四及第五。這些好成績體現出台灣最近進行的教育改革方向正確，一○八課綱「生活化」「素養指標」的精神值得推廣。

這幾年許多保守的教育界人士及家長都紛紛對一○八課綱提出批評，認為讓學生的學力程度降低以及不重視學生的品行。這樣的指控連帶的有一部分是政治動機的影響，藉教育改革的錯誤來批評政府施政方向不正確，影響選民對執政者的不信任。

其實台灣的教育改革，特別在課程改革方面，都有教育專家做長期的研究，除了考量世界發展的趨勢，新世代學生該具備的生活素養，以及因應資訊時代來臨融入課程中。所以一○八課綱不是任何政黨的產物，而是代表台灣在進入下一個世代所必須具備的公民素養。

教育除了提升學生的課業能力還需要培養學生與人合作的生命情懷，傳統只重視個人成績的競爭時代已經過去。現代的教育要重視個別差異與重視團隊精神的培養，教育學生愛自己也要愛別人，大家都好才會有更和諧圓滿的社會環境。

新課綱生活素養的培養並沒有違背提升學生學力的基本精神，而是更能夠讓學生找到奮發上進的動機與意義，從這一次PISA的成績更可以得到印證。

（作者是國中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書