自由廣場》PISA好成績 驗證108課綱成果

◎ 陳啟濃

這次PISA測驗成績，台灣學生有明顯的進步，其中數學成績最佳，排名第三，科學及閱讀分別排名第四及第五。這些好成績體現出台灣最近進行的教育改革方向正確，一○八課綱「生活化」「素養指標」的精神值得推廣。

這幾年許多保守的教育界人士及家長都紛紛對一○八課綱提出批評，認為讓學生的學力程度降低以及不重視學生的品行。這樣的指控連帶的有一部分是政治動機的影響，藉教育改革的錯誤來批評政府施政方向不正確，影響選民對執政者的不信任。

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其實台灣的教育改革，特別在課程改革方面，都有教育專家做長期的研究，除了考量世界發展的趨勢，新世代學生該具備的生活素養，以及因應資訊時代來臨融入課程中。所以一○八課綱不是任何政黨的產物，而是代表台灣在進入下一個世代所必須具備的公民素養。

教育除了提升學生的課業能力還需要培養學生與人合作的生命情懷，傳統只重視個人成績的競爭時代已經過去。現代的教育要重視個別差異與重視團隊精神的培養，教育學生愛自己也要愛別人，大家都好才會有更和諧圓滿的社會環境。

新課綱生活素養的培養並沒有違背提升學生學力的基本精神，而是更能夠讓學生找到奮發上進的動機與意義，從這一次PISA的成績更可以得到印證。

（作者是國中校長）

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