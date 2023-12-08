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自由廣場》敬事而信 — 教檳榔柯如何做人

2023/12/08 05:30

◎ 王興煥

柯文哲說自己本質是深綠，讓我想起《論語》一句話：「敬事而信」。意思是對事要敬慎嚴肅，對人要謹守信用。

所謂深綠，是指堅持抵抗中國侵略、堅持推動台灣獨立、堅持落實轉型正義的政治光譜。而在選舉考量下，連民進黨都放棄深綠路線；所以主張兩岸一家親、肯定蔣經國、自比毛澤東的柯文哲，本質是紅藍雜色。

柯文哲最不堪的地方，不是藍綠統獨的選擇，甚至不是沒有中心思想，而是對事對人毫無敬畏之心。柯文哲不只是沒有道德約束的利己主義者，更是極端的自我中心，將人都視為無主體的工具。

對柯文哲而言，世界因為自己的需求而存在，他人只是數字，是自己的選票、侍從、信徒、奉獻者、輿論工具、歧視或欺騙或鬥爭或煽動的對象。

所以我們看到，柯文哲對同一件事情會有千百種立場、千百種謊言，興之所至，隨其利益而信口開河。例如昨日（十二月六日）才自稱深綠，今日（十二月七日）又將墨綠等同骯髒；對同婚、巨蛋、五大弊案的態度反覆；二○一九年否定蔡英文路線，二○二三年底又宣告要依循蔡英文路線。「民無信不立」，柯文哲的政治立場如此輕忽搖擺，完全缺乏政治人物對公共事務的基本尊重，甚至缺乏做人的基本誠信。

而在「凡走過必留痕跡」的數位時代，柯文哲毫不在意昨日之我與今日之我的混亂分裂、毫不在意喪失誠信是政治人物的致命傷害，因為他根本不尊重公民社會，他將天下之人都當作可操弄的木偶、記憶短暫的金魚、不在意誠信的利益動物、被欺騙也無感的行屍走肉。所以，柯文哲膽敢輕佻嘻笑地對被他深深傷害的深綠選民說他「自己本質是深綠」。

柯文哲對事不敬、對人無信，更可怕的是，他不會有任何不安，反而自以為能翻雲覆雨、操弄人心、撕裂社會而得意洋洋。他沒有倫理底線，手段之不堪，簡直泯滅人性、超越統獨的對立。柯文哲帶給台灣的災難會隨著他的權力成正比；為了挽救台灣政治風氣的沉淪，他是必須被優先淘汰的政客。

回到柯文哲的本質：不要以為他成大事不羈小節，實際上他只是個肆無忌憚的小人；不要以為他是算盡天下的梟雄，實際上他只是被何瑞英寵壞的媽寶。

（作者是台灣基進黨主席）

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