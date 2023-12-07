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新聞線上》國會這一仗

2023/12/07 05:30

記者陳杉榮

二○二四年總統大選結果將影響台灣的未來，當然「著毋庸議」，總統大選之外，國會改選的重要性也不能輕忽。過去八年民進黨「完全執政」的局面，面臨在野政黨的強烈挑戰，「三黨不過半」被視為有極大可能性，一旦出現國會變局，明年的新總統施政將受到嚴格監督與強力制衡，甚至出現無止境的杯葛，但國會運作也很有彈性，國會這一仗饒富興味。

總統大選方面，民進黨「賴蕭配」如能當選，延續蔡英文的路線，民主國家現有的國際格局一如既往，美國也能維持既有的全球戰略，壓制中國的擴張。假如是國民黨的「侯趙配」當選，既有的東亞地緣政治關係將出現變化，增加威權中國舞弄的空間，台灣的前景將充滿不確定性及不可預測性，不容小覷。

這次總統大選三組人馬角逐，和二○○○年陳水扁、宋楚瑜、連戰三強鼎立的局面類似，立委選舉則接近二○○一年的第五屆立委選舉格局。陳水扁二千年當選總統，受制於「朝小野大」，加上他輕率的羞辱連戰宣布停建核四，朝野關係降至冰點，在總數二二五席的國會運作當中，擁有一百二十三席的國民黨團，輕易的否決只有七十個席次的民進黨團任何提案，當年還有十一席的新黨，原則上也是站在抵制陳水扁政府的一方。

二○○一年第五屆立法院選舉，執政的民進黨當選八十七席，因為宋楚瑜自創親民黨，藍營分裂，國民黨剩下六十八席，親民黨則有四十六席，奉李登輝為精神領袖的台聯則有十三席。國會版圖雖然重組，仍然「朝小野大」，陳水扁的施政照樣受阻，他想策反國民黨本土派立委組成「國安聯盟」，大家記憶猶新。這樣的國會生態，可不可能在明年重演？

民進黨八年的「完全執政」，部分立委都是搭著蔡英文選總統的順風船上岸，現在蔡英文要下船了，賴清德面臨更強烈的逆風，民進黨立委參選人能否順利連任？挑戰更多更大。國民黨朱立倫為了擺平黨內，提名韓國瑜列為不分區首位，民進黨拿「不要讓韓國瑜當立法院長」當成立委選舉訴求，顯見選情的激烈。

明年出現總統和國會多數同一政黨的「完全執政」仍有可能，萬一未來「三黨不過半」，民眾黨成為關鍵少數，領頭羊黃珊珊和黃國昌操作空間好大，「雙黃」都有不同政黨的歷練，也都有轉彎的紀錄，他們進入立法院，會把民眾黨立委帶到何方？韓國瑜一定拿得到他們的票嗎？游錫堃就不能繼續擔任立法院長嗎？這真是一個好問題。

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