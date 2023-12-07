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自由廣場》中國通緝犯的對台忠言

2023/12/07 05:30

◎ 黃世澤

筆者由一九九五年，於英國管治下的香港展開時事評論生涯，直至到今（二○二三）年十二月五日，出現戲劇性變化。我因公開呼籲杯葛十二月十日的區議會選舉，建議公眾乾脆當天吃喝玩樂而不去投票站，居然就被香港廉政公署通緝。香港變得如此荒謬，台灣人投票前更要想清楚。

筆者呼籲選舉日躺平的理由很簡單，香港這次區議會選舉，連自我閹割的民主黨都不能派出候選人參選，這與二次大戰時日本軍國主義政府搞出的翼贊選擧有何分別？這類偽選舉，不單不代表民意，其投票更是助紂為虐，二戰後，美國佔領軍政府將不少參與該次選舉的人「公職追放」，不讓他們再參與日本政治一段時間是有道理。這次筆者公開叫大家躺平，卻反被廉政公署追緝，反映出廉政公署根本淪為東廠式機構，西方國家應制裁廉政公署。此外，這次選舉毫無公義可言，因為「不投票」也是公民權利的一部分，現時香港的做法與北韓實無分別。香港變成了北韓，這是何等恐怖的事。

此事進一步證明習近平根本無意回到中英聯合聲明的步伐，對台灣講什麼和平統一都是空話假話，中國若有意回到中英聯合聲明的軌道，理應釋放初選案四十七人，取消所有二○一九年因政治緣故而作出的檢控和通緝令，並實施一次公平公正公開的自由選舉，伊朗式選舉絕對非自由選舉，只是欺騙國際社會的騙案。

台灣人絕對無理由相信共產黨的謊言，現時仍在幫共產黨說話的台灣人，不單昧於良心，而是利欲薰心，他們日後被共產黨出賣而自嚐苦果是一回事，斷無拉台灣公民的公民權利去陪葬的道理。廿八年前，我在英國人治下說什麼都沒問題，如今我在德國領土評香港政治，居然被廉政公署通緝，這就是兩者不同之處。

作為一個英國人，我只能說，票投國民黨或民眾黨，都會令台灣變香港，我正是一個因言論而無法回港的人證，正如同台灣白色恐怖年代期間無法回台的政治異議人士。錯誤的歷史不應重演，台灣人的投票，很重要。

（作者是居德英籍時事評論員，因反對香港偽選舉而被香港廉政公署通緝）

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