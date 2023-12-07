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自由廣場》藐視媒體的政客應淘汰

2023/12/07 05:30

◎ 不謀

媒體素有第四權之稱，在民主社會扮演至關重要的監督角色。

自從當年韓國瑜在總統辯論會，以不雅言語公然辱罵媒體，結果卻佔據選戰聲量，意外團結了藍營同溫層後，台灣政治人物不乏依樣畫葫蘆，模仿這種不可取的歪風，如今民眾黨提名的正副總統參選人都是這般姿態。

柯文哲是典型韓國瑜風格的繼承者，不只語不驚人死不休、口不擇言，經抖音後製傳播而吸引關注，使他受到年輕族群過度吹捧，有了這群固著力高的年輕世代當後盾，鼓舞柯的言行更加荒腔走板，例如，錯誤引用馬政府時期的光電躉售價格數據，嫁禍給蔡政府，被糾正後馬上閃躲，轉而質疑媒體袒護政府，還亂罵綠能都貪汙，用毫無證據的言論製造仇恨對立。

吳欣盈被提名為民眾黨副總統候選人，面對訪問總是不友善回應，甚至反嗆記者，作為國家未來備位元首的可能人選，這種態度完全不及格。

美國前總統川普當年就是以辛辣語言羞辱媒體，且不負責任地胡亂指控執政的民主黨貪汙腐敗，造成全美興起「川普式大嘴巴旋風」而當選，然海水退去，方知誰沒穿底褲，川普這種光說不練，又四處指責媒體的作風，導致國政青黃不接，最終落選連任失敗。

四年前台灣人透過民主機制，把愛亂說話又對媒體有敵意的韓國瑜淘汰，眼下他即將成為立委，並且代表國民黨角逐立法院院長；與韓國瑜同樣藐視公民第四權的柯文哲、吳欣盈要參選正副總統，無視媒體存在，望公民們選賢舉能時要三思。

（作者是文字工作者）

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