自由廣場》台美中存在等邊三角形嗎？

◎ 林靖凱

柯文哲昨（二○二三年十二月六日）表示，他若當選總統，會跟台灣、美國與中國保證，不會走向台獨，也不會接受「武力」統一。繼續維持他「美中台等邊三角形」的中間路線，他認為這是台灣外交的唯一出路。

這種所謂「等邊三角形」的國際理論，聲稱在美中兩強權間保持等距，不要選邊站，才能左右逢源，並拿新加坡作樣板，期望台灣有當超級旗手的機會，當美中間的橋樑甚至調人。

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國際三角政治是這樣：Ａ、Ｂ、Ｃ三國，若Ａ最強，會對次強Ｂ、第三強Ｃ產生壓力，所以最有可能是眾弱同盟。Ａ若聯合Ｃ對付Ｂ，通常是因Ｂ快速爬升，戰略姿態很高，進而威脅他國，ＡＣ才會聯手抗衡。一旦ＡＣ關係改善，Ｂ就會挑撥ＡＣ的關係，並討好Ａ以壓迫Ｃ。套用在台海，Ａ是美國，Ｂ是中國，Ｃ是台灣。以台灣立場要玩得好，當然是在美國拉攏我們時，讓美方相信台灣是可合作對象，並且多要一點利益。一旦中國試圖改善與美關係，台灣應從不可被替代因素說服美國，或讓美方相信，與台灣同一邊對美利益較大，譬如價值觀、地緣、科技供應鏈等。無論何種情況，最佳解方都是站在美國那一邊，只有怎麼站、站多近的差別而已。

所以柯文哲這套理論有兩個問題：一是不懂台灣的國際地位與主權的弱勢之處。再者，台灣是揭發中國統一謊言的軟肋，也是地緣政治的中心當事人，沒有新加坡雙面逢源的條件。坦白說，新加坡若處在台灣的地理位置，同樣會面臨台灣的困境。

無論物理或政治，三個接近的物體，要大小實力相當，才能等距，柯的說法透露他不懂台灣的國際地位與主權的弱勢；柯將「統一」納入選項，卻冠上「非武力」三字來掩飾，這是在拉攏「敵國」中國，傳達他及民眾黨都在待價而沽的訊號。

政治學有一句話：「騎牆是個好策略｜在牆夠穩的時候」，這是柯文哲永遠無法參透的政治ＡＢＣ。

（作者是現職公務員）

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