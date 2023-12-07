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自由廣場》中國軍事最大弱點在貪腐

2023/12/07 05:30

◎ 姚中原

在十一月十五日的美國加州會談，習近平當面向拜登強調，台灣是中美關係「最巨大、最危險」議題，又稱中國目前並無計畫入侵台灣，外傳中共打算二○二七年或二○三五年對台動武，習說「沒人跟我討論這件事」。上述的習談話，研判有兩個意涵，一是遮掩中共軍事內部的嚴重貪腐，二是鬆懈台灣與國際社會的警戒心。

美國前印太司令戴維森在二○二一年三月曾公開向美國國會提出警告「中共可能在二○二七年對台動武」。引發國際關注，並被討論迄今。但解放軍是否做好準備，或真有能力攻下台灣，仍有很大問題，最主要關鍵，是中共軍隊內部的貪腐嚴重。

今年七月，中共火箭軍前副司令員吳國華突傳死亡；八月中國時任火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌、政委徐忠波等高級將領，被官方帶走、下落不明，傳與貪污或洩密有關；十月，前國防部長李尚福無預警遭免職，原因不明，北京未任命新防長，外界盛傳李尚福是涉貪下台。一連串不尋常事件，顯示中共軍方內部正進行整肅，也透露出共軍軍紀出了嚴重問題。

美國防部負責中國事務的副助理部長切斯（Michael Chase）十月二十三日在「大西洋理事會」發言提到，未來五角大廈會特別關注中國解放軍內的貪腐問題，尤其是它如何影響中共軍力發展。美國空軍大學中國航太研究所主任李伊（Roderick Lee）十月三十一日在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的共軍研討會亦表示，最近十年北京當局努力進行反貪腐，顯然成效不大，共軍高層雖因貪腐而遭大清洗，但如此貪腐體系，也使得習近平對共軍能否完成任務失去信心。以上兩位美國軍事專家的評論，值得台灣重視。

除了貪腐嚴重，國防部的作為也不得民心，甚至引發退伍軍人的大規模抗爭，成為北京政府的隱憂。二○一六至二○一八連續三年，全國發生多起退伍老兵因就業、傷殘、社會保障不足的抗議事件。二○一六年有上千退伍軍人穿迷彩服赴中共國防部「八一大樓」前靜坐抗議；二○一八年江蘇的「鎮江事件」更引起國際關注，多名退伍軍人到當地市政府前抗議，卻遭大批便衣公安毆打，演變成千餘人的維權運動。

總之不論外在形勢如何變化，台灣都應做好自我防衛，只有持續「備戰才能避戰、能戰才能止戰」的戰略原則和積極作法，才能嚇阻敵人來犯，守住台灣民主與經濟發展。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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