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社論》「柯學家」的最大戲份

2023/12/06 05:30

恩仇不分，當今政壇，有這樣的人。曾經是口中的恩人，如今必欲除之而後快，柯建銘是一例，民進黨是整體。柯文哲自稱，他不出來選，賴蕭配一定勝選；台灣親美的還是比親中的大，所以他要促進兩岸一家親。藍白要合，也是超越藍綠；藍白不合，也是超越藍綠，道理都跟著他的感覺走。不過，「柯學家」的自以為是，總禁不起檢驗。他說：八年前還不知道民進黨這麼爛，現在看起來，保證會愈來愈爛。民進黨或許才該叫苦：八年前我們不知道柯這麼爛！二○一六，假使民進黨如柯所言這麼爛，多數選民卻選它執政，難道台灣選民也很爛？小英，二○一六拿六八九萬票，二○二○上升至八一七萬票，這是有多爛？而柯本人，從二○一四的八十五萬票，落到二○一八的五十八萬票，這是有多爛？這次大選，柯又鼓其如簧之舌，但他自我感覺良好，卻幾乎不提八年市政成就。大家可沒忘記，施政滿意度倒數第一名是誰的專利。

柯這個「政治媽寶」，柯媽柯妻柯妹，可能都認為柯是好人，但柯是不是好人，要看社會觀感。不能說，柯博得掌聲就是天縱英明，任何錯誤又推給亞斯柏格。五大弊案，查來查去，查出五個政商朋友，包括山盟海誓的郭台銘。柯妹形容哥哥：「沒有辦法分辨對方是好人、壞人。」所以呢，柯分辨不出國、民兩黨誰更「污」，乃至分辨不出共產黨是好或壞。一一一五協議，葛來儀就酸說：「想像一下他如果是跟北京談判。」國家交給這種天才／天兵，頭家豈不是要各人顧性命！難怪「中國那方面一直要他選」，好操弄嘛！其實，柯是實用主義者，他的前進路徑，口號只是為了博聲量，實際是跟著「利覺」走。

自始至終，柯都認為朱、侯有求於他，藍白合不合都得靠他，否則賴蕭配躺著選。所以，他高高在上、自傲輕敵，一直沒感覺到侯的存在，侯一定選不上。機關算盡，百般折騰，藍白破局後，柯又一副被詐騙的沮喪，「接下來要怎麼選下去？」並自爆一億、兩億美元收買當副手之關說。其實，換個角度來看，柯的前後敘事，會不會可能之一，原來他想詐騙別人，卻中了別人的老千，名（副總統）利（一億、兩億）兩失，以致積憤難平？果真如此，那叫做黑吃黑，藍白一樣黑。可能之二，藍白破局仍沒齒難忘一億、兩億，竟是待價而沽？

民進黨，國民黨，相形之下，前者比後者笨很多。二○一四，支持名不見經傳的柯，讓他走出台大地下室，入主台北市政府；二○一八，最後部份泛綠選民主動棄姚保柯，險贏丁守中三千票。然而，柯最討厭蚊子、蟑螂、國民黨，更痛恨民進黨。一句話，幫過他的人更可恨。朱元璋當上皇帝，最痛恨知道他當過和尚的人，動輒賜死。這次藍白合不合，吃了國民黨大虧，台大醫學院輸給警官學校，不知道會不會改變柯的三觀？如果沒改變，也不必奇怪，因為他就是無法分辨好壞。他跟民進黨綠白一家仇，卻跟共產黨紅白一家親，亦然。

一一二三以來，柯有一個新的口頭禪：「這一頁就把它翻過去，反正都結束了，我們就認真的打贏選戰。」好笑的是，場面話這麼說，仍像個深宮怨婦，繼續跟國民黨勾勾「敵」，無法重整旗鼓，民調向下修正。經過藍白拖，國民黨對這個對手，更加了然於胸摸到底，簡直是在戰略上把柯藐視至極了。趙少康，韓國瑜，號召深藍支持者歸隊。柯的民調被侯超車，不令人意外。回頭來看，民進黨有夠土直，幫柯選上台北市長，被他當免洗餐具丟棄，趴上國民黨又嫌民進黨更爛，藍白合被反將一軍，反而更恨民進黨。引狼入室的柯建銘，只能怪自己識人不明。

如果垃圾不分藍綠，當然也不分藍綠白。柯的奇幻之旅，美其名新政治文化。八年市政離離落落，政黨經營懶懶散散，但靠超越藍綠四字訣，政治變形蟲蟻附投靠。年輕支持者，因為藍綠都曾執政，對現狀不滿，自然眾怨所歸。唯獨，民眾黨不曾執政，遂能擄獲賭爛票，就像種了韭菜，冒出來的年輕人，一次一次割下去。可惜，這次的藍白合，柯的操作太粗糙，讓自己的人格、政黨弱點暴露無遺，來自藍綠雙方的游離支持者，驚覺柯並非改變成真的可靠對象。但，若柯在「利覺」下，關鍵時刻效命紅藍，即使落選仍立下大功！而若賴侯的差距甚大，他們的分流影響有限，但若賴侯在小範圍拉鋸，他們可能是關鍵少數。柯的二○二四，最大的戲份，搞不好在這裡。

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