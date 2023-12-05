自由廣場》﹙鏗鏘集﹚季辛吉出賣國民黨

◎ 王景弘

蔣介石罵尼克森是「尼丑」，蔣經國稱季辛吉是「季奸」，中國從毛澤東以至習近平，都封他是中國的老朋友，國共零和遊戲，愛憎兩極，因為他「出賣」國民黨，擁抱共產黨。

兩蔣的不肖徒孫，竟讚賞季辛吉對「印歐和平」有貢獻，忘了當年老K偽造的「南海血書」，就是指控季辛吉巴黎和談，導致越南淪入共黨之手，難民漂流海上的血淚故事。

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季辛吉走現實主義，不顧弱小權益，國民黨虛構的中國法統「國本」被他翻桌是事實，美中建交雖不是在他手中完成，但如非尼克森被彈劾下台，會在第二任中期成真。

蔣介石政權內戰失敗流亡台灣，主張虛構的中國法統，靠美國支持佔據聯合國的中國席位。季辛吉接受「一個中國」，促使聯合國中國代表權歸還中華人民共和國，對國民黨是致命打擊。

國民黨政府「代表中國」，名不正言不順，日益失去支持。一九七一年，美國改弦易轍提出「雙重代表權案」，季辛吉卻在聯大辯論期間訪問北京，各國見風轉舵，「蔣介石集團」被逐出聯合國。

國民黨虛構法統，玩零和遊戲，佔二十年便宜，等到美國外交轉向，《上海公報》認知「一個中國」，轉承認「中華人民共和國」，那是咎由自取。虛擬與現實對撞，虛擬註定敗北。

季辛吉出賣國民黨，但並未出賣「台灣」。周恩來知道舊金山和約台灣地位未定，要求美國聲明「台灣戰後已經交還中國」，但季辛吉拒絕，最後「上海公報」，美國只注意到「兩岸中國人」都主張一個中國。

台灣民主演變，自認是台灣人、「中華民國」主權獨立，與「中華人民共和國」互不相隸屬的比例己經居大多數，只有應被兩蔣斥罵的國民黨奸丑，呼應虛構的「九二共識，一個中國」。

（作者為資深新聞工作者）

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